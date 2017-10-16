На стройплощадках в Братске побывал Сергей Брилка

Как отметил мэр Сергей Серебренников, строительство дошкольного учреждения, которое началось в 2014 года, а затем было заморожено на три года, удалось возобновить в нынешнем году при активной поддержке депутатов ЗС. Общий объём финансирования составил 100 млн рублей, из них 95 млн — средства областного бюджета, 5 млн — муниципального. Здание подведено под крышу. Сейчас идёт установка окон и возведение внутренних стен. Планируется, что детсад откроется 1 сентября 2018 года.