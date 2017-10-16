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12:06 (мск), источник: Nakanune.ru

«Сезонные работы выполнены на 95%»: Куйвашев и Якоб обсудили бюджет на 2018 год

Губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб во время рабочей встречи обсудили строительство и ремонт социальных объектов, обустройство парков и скверов в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Во встрече приняли участие вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

Куйвашев считает, что строительство новых школ, детских садов и больниц, благоустройство территории — залог повышения качества жизни людей. Эти вопросы он поручил решить Александру Якобу. Глава администрации в свою очередь показал губернатору объекты, которые запланированы на 2018 год. Акцент был сделан на капитальном ремонте и строительстве городских школ.

«В настоящее время завершаются сезонные работы на проспекте Ленина и идет благоустройство территории вокруг Дворца молодежи и Центрального стадиона. В целом сезонные работы выполнены на 95%. Уже завтра мы ожидаем последнюю поставку гранита, и подрядчик примет все меры для того, чтобы завершить все работы качественно и в срок — до конца этой недели. Строительство ведется только в ночное время, никаких перекрытий там не запланировано», — рассказал про транспортную развязку на текущий момент Александр Якоб.

По его словам, работы, имеющие несезонный характер и связанные с малыми архитектурными формами, монтажом мачт освещения и так далее, продолжаются.

Также глава администрации Екатеринбурга доложил губернатору о ходе работ на перекрытом сейчас Макаровском мосту в центре города. Ожидается, что движение здесь возобновится уже через неделю после переустройства трамвайных линий и демонтажа части существующей конструкции. Необходимые работы по усилению моста выполнены, получено заключение о том, что по нему можно запускать и машины, и трамваи.

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