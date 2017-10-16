Бурков заявил, что омские силовики не мониторят вырубку лесов
Глава региона указал на нерасторопность надзорных ведомств в решении экологических вопросов.
Глава региона указал на нерасторопность надзорных ведомств в решении экологических вопросов.
Сегодня, 16 октября, на
Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:
— Сегодня в Омской области вырубаются леса в коммерческих целях. Задаю вопрос полиции: у нас есть космический мониторинг леса, мы видим, какая площадь вырублена? А они отвечают, что получают данные со спутников через полгода. О какой оперативности тогда идет речь? Деньги мы потратили, а результата не получили.
Также новый руководитель полагает, что министры, работавшие при губернаторе Викторе Назарове, не слышат народ.
— Ряд чиновников не слышат журналистов и народ. Надо учитывать мнение горожан, — добавил Бурков.
Отметим, что новый глава региона уже дал понять, что отправит в отставку министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова