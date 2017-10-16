Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В центре Москвы застрелили мужчину
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Польская полиция сутки издевались над украинкой
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:11 (мск), источник: Om1.ru

Бурков заявил, что омские силовики не мониторят вырубку лесов

Глава региона указал на нерасторопность надзорных ведомств в решении экологических вопросов.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 16 октября, на пресс-конференции временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков дал первый анализ работе надзорных ведомств по защите экологии. Новый глава региона считает, что силовики не контролируют массовую вырубку леса.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

 — Сегодня в Омской области вырубаются леса в коммерческих целях. Задаю вопрос полиции: у нас есть космический мониторинг леса, мы видим, какая площадь вырублена? А они отвечают, что получают данные со спутников через полгода. О какой оперативности тогда идет речь? Деньги мы потратили, а результата не получили.

Также новый руководитель полагает, что министры, работавшие при губернаторе Викторе Назарове, не слышат народ.

 — Ряд чиновников не слышат журналистов и народ. Надо учитывать мнение горожан, — добавил Бурков.

Отметим, что новый глава региона уже дал понять, что отправит в отставку министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова из-за запаха этилмеркаптана. При этом уже появилась неофициальная информация о том, что 90% министров правительства губернатора Виктора Назарова переназначены на свои должности с 6-месячным испытательным сроком. Правда, пиарщикам и финансистам предстоит работать под надзором советников-варягов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Омский губернатор Бурков переназначил назаровских министров
Александр Бурков поздравил омский духовой оркестр с юбилеем
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь