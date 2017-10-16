Бурков заявил, что омские силовики не мониторят вырубку лесов

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 16 октября, на пресс-конференции временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков дал первый анализ работе надзорных ведомств по защите экологии. Новый глава региона считает, что силовики не контролируют массовую вырубку леса.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

— Сегодня в Омской области вырубаются леса в коммерческих целях. Задаю вопрос полиции: у нас есть космический мониторинг леса, мы видим, какая площадь вырублена? А они отвечают, что получают данные со спутников через полгода. О какой оперативности тогда идет речь? Деньги мы потратили, а результата не получили.

Также новый руководитель полагает, что министры, работавшие при губернаторе Викторе Назарове, не слышат народ.

— Ряд чиновников не слышат журналистов и народ. Надо учитывать мнение горожан, — добавил Бурков.