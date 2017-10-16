Аксенов назвал причину отставки главы комитета по национальностям Крыма

Источник: РИА "Новости"

«По моему требованию написал заявление об отставке председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Русланович Смирнов. Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными», — написал Аксенов.

Он отметил, что межнациональные отношения — очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым.

«Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей»

«Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям», — написал Аксенов.