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12:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

Сотрудника мэрии Воронежа оштрафуют за игнорирование вопросов о сносе ветхих домов

Прокуратура добилась штрафа для руководителя управления строительной политики мэрии Воронежа Владимира Пешкова за игнорирование вопросов от местной жительницы.

Источник: Вести - Воронеж

Чиновник заплатит 5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 16 октября. По данным ведомства, в апреле 2017 года пенсионерка обратилась в мэрию с несколькими вопросами о порядке застройки территории по Московскому проспекту. Однако получила ответ только на один из них, а остальные — о развитии застроенной территории, сносе и реконструкции ветхого жилищного фонда, резервирования земельных участков — были проигнорированы.

Прокуратура Воронежа возбудила в отношении руководителя дело об административном правонарушении за несоблюдение порядка рассмотрения обращений. Чиновника признали виновным.

Обязанности главы управления Владимир Пешков исполнял с февраля 2017 года, после отставки своего предшественника Виктора Владимирова. Гордума согласовала назначение чиновника на должность руководителя управления строительной политики мэрии в сентябре 2017 года.

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