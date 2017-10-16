Сотрудника мэрии Воронежа оштрафуют за игнорирование вопросов о сносе ветхих домов

Чиновник заплатит 5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 16 октября. По данным ведомства, в апреле 2017 года пенсионерка обратилась в мэрию с несколькими вопросами о порядке застройки территории по Московскому проспекту. Однако получила ответ только на один из них, а остальные — о развитии застроенной территории, сносе и реконструкции ветхого жилищного фонда, резервирования земельных участков — были проигнорированы.