Сотрудника мэрии Воронежа оштрафуют за игнорирование вопросов о сносе ветхих домов
Прокуратура добилась штрафа для руководителя управления строительной политики мэрии Воронежа Владимира Пешкова за игнорирование вопросов от местной жительницы.
Прокуратура добилась штрафа для руководителя управления строительной политики мэрии Воронежа Владимира Пешкова за игнорирование вопросов от местной жительницы.
Чиновник заплатит 5 тыс. рублей, сообщила
Прокуратура Воронежа возбудила в отношении руководителя дело об административном правонарушении за несоблюдение порядка рассмотрения обращений. Чиновника признали виновным.
Обязанности главы управления Владимир Пешков исполнял с февраля 2017 года, после отставки своего предшественника Виктора Владимирова. Гордума согласовала назначение чиновника на должность руководителя управления строительной политики мэрии в сентябре 2017 года.