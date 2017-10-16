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12:17 (мск), источник: ЕАН

Якоб поручил спецслужбам избавить Екатеринбург от пыли

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил службам благоустройства максимально использовать преимущества теплой погоды и усилить уборку вакуумной техникой.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за прошедшие сутки чистоту на дорогах и тротуарах наводили 196 единиц специализированной техники и более 330 дорожных рабочих.

За сутки собрано 178 тонн грязи и 148 тонн мусора.

Для уборки тротуаров и улиц спецтехникой использовано 630 кубометров воды.

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