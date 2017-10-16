Якоб поручил спецслужбам избавить Екатеринбург от пыли
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил службам благоустройства максимально использовать преимущества теплой погоды и усилить уборку вакуумной техникой.
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил службам благоустройства максимально использовать преимущества теплой погоды и усилить уборку вакуумной техникой.
Как сообщили в
За сутки собрано 178 тонн грязи и 148 тонн мусора.
Для уборки тротуаров и улиц спецтехникой использовано 630 кубометров воды.