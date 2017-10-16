Бурков назвал подозреваемых по делу о выбросах этилмеркаптана в Омске

На сегодняшнем брифинге временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков раскритиковал намерение министерства природных ресурсов и экологии приобрести передвижную станцию для поиска выбросов за 10 млн рублей.

«Они хотят получить деньги и найти виновного. Только факта выявления все равно нет. Выбросы есть, круг подозреваемых есть, а результата нет. Нужен комплексный подход. Следствие идет полгода и также не увенчалось успехом. Круг подозреваемых известен — это предприятия нефтехимии», — сказал Бурков.