Бурков назвал подозреваемых по делу о выбросах этилмеркаптана в Омске
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков занялся формированием комплексной системы по борьбе с выбросами.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков занялся формированием комплексной системы по борьбе с выбросами.
На сегодняшнем брифинге временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков раскритиковал намерение министерства природных ресурсов и экологии приобрести передвижную станцию для поиска выбросов за 10 млн рублей.
«Они хотят получить деньги и найти виновного. Только факта выявления все равно нет. Выбросы есть, круг подозреваемых есть, а результата нет. Нужен комплексный подход. Следствие идет полгода и также не увенчалось успехом. Круг подозреваемых известен — это предприятия нефтехимии», — сказал Бурков.
По словам врио губернатора, возможность оперативного реагирования на выбросы этилмеркаптана упущена. Поэтому сейчас не представляется возможным назвать сроки, когда будет найден виновник выбросов. Правительство Омской области намерено выстроить систему комплексного реагирования на нарушения экологического законодательства.