Кириенко рассказал о поручении Путина после общения с ученым в Сочи

Источник: РИА Новости

В воскресенье ученый из России Анна Кудрявцева, вступившая в борьбу с раком, рассказала президенту о своих проблемах. Ее рассказ касался, в основном, перипетий собственного жизненного пути, однако она сообщила также, что для решения определенных проблем в научной деятельности необходима корректировка законодательства. Президент посоветовал воспользоваться стечением обстоятельств и обсудить все с сидевшим рядом Кириенко.

«Одно поручение у меня есть по итогам вчерашнего разговора — это что говорили вчера о необходимости законодательной поддержки научных разработок и внедрение научных разработок в медицине. То, что Аня Кудрявцева вчера говорила, и то, что Владимир Владимирович вчера говорил», — заявил Кириенко.

«Мы с Анной уже договорились, что надо сейчас подготовить предложения, что на ее взгляд необходимо для того, чтобы обеспечить необходимое юридические и законодательную поддержку. И такое поручение есть, других пока не было», — сказал первый замглавы администрации президента.

Всего в воскресенье президент пообщался с девятью участниками фестиваля, среди них были: студент, врач, преподаватель, предприниматель, ученый, политолог, художница, архитектор, эколог. Они представляли такие страны, как Индия, США, Россия, Ямайка, Зимбабве, Индонезия, Франция.