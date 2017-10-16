Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Умер актер Дмитрий Марьянов
Скорую помощь спросили об оперативности в день смерти Марьянова
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:24 (мск), источник: РИА Новости

Кириенко рассказал о поручении Путина после общения с ученым в Сочи

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи уже дал одно поручение: подготовить предложения для обеспечения законодательной поддержки научных разработок и их внедрения в медицине, сообщил журналистам первый заместитель главы администрации президента, председатель оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко.

Источник: РИА Новости

В воскресенье ученый из России Анна Кудрявцева, вступившая в борьбу с раком, рассказала президенту о своих проблемах. Ее рассказ касался, в основном, перипетий собственного жизненного пути, однако она сообщила также, что для решения определенных проблем в научной деятельности необходима корректировка законодательства. Президент посоветовал воспользоваться стечением обстоятельств и обсудить все с сидевшим рядом Кириенко.

«Одно поручение у меня есть по итогам вчерашнего разговора — это что говорили вчера о необходимости законодательной поддержки научных разработок и внедрение научных разработок в медицине. То, что Аня Кудрявцева вчера говорила, и то, что Владимир Владимирович вчера говорил», — заявил Кириенко.

«Мы с Анной уже договорились, что надо сейчас подготовить предложения, что на ее взгляд необходимо для того, чтобы обеспечить необходимое юридические и законодательную поддержку. И такое поручение есть, других пока не было», — сказал первый замглавы администрации президента.

Всего в воскресенье президент пообщался с девятью участниками фестиваля, среди них были: студент, врач, преподаватель, предприниматель, ученый, политолог, художница, архитектор, эколог. Они представляли такие страны, как Индия, США, Россия, Ямайка, Зимбабве, Индонезия, Франция.

Россия в третий раз принимает молодых людей со всего мира, однако в отличие от фестивалей 1957 и 1985 годов, на этот раз право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а Сочи. Фестиваль побил рекорды по числу стран-участниц: в город съехались 20 тысяч человек из 180 стран.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Войска у границ РФ: 'Предупреждаем натовцев — трюк не прошёл'
Танковый мухлеж: зачем США нагнали бронетехники в Польшу
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь