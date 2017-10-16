Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кого волнует пара лишних километров?»: ответ датчанам по «СП-2»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Умер актер Дмитрий Марьянов
«Тяжкое поражение украинской дипломатии» — эксперт о ПАСЕ
СМИ о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
13:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Замруководителя Госкомтранса РБ опроверг информацию о своем участии в уголовном деле

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Зампредседателя Госкомтранса РБ Азат Калимуллин сообщил, что на данный момент не является ни свидетелем, ни подозреваемым или обвиняемым по какому-либо уголовному делу.

«Меня не извещали об этом, не вызывали на допрос», — сказал он. В выходные СМИ опубликовали информацию о том, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», в основу которого легли материалы Контрольно-счетной палаты. В них утверждалось, что в бытность руководителем ГУП «Башавтотранс» в 2015 году Азат Калимуллин заключил договоры на поставку 51 автобуса «НефАЗ» на газомоторном топливе с ГК «КамАЗ — Лизинг», предпочтя ее предложение «Сбербанк-лизингу», якобы предлагавшего исполнить контракт почти на 53 млн рублей дешевле.

«Это были открытые торги на электронной площадке, информация о них размещена в свободном доступе. Заявку подавал единственный участник — “КамАЗ-Лизинг”, как официальный дистрибьютор завода. Автобусы, работающие на газомоторном топливе, делались в рамках федеральной программы и были заранее распределены между регионами. Как-то с трудом представляется, что завод передал бы технику не своей лизинговой компании, а сторонней, вдобавок на более выгодных условиях», — пояснил Азат Калимуллин. — «Кроме того, я исполнял обязанности руководителя БАТ в течение двух месяцев — с 12 сентября по 16 ноября 2015 года. Так что на результаты второго тендера, проводившегося 10 декабря, я влиять не мог», — указал он.

«В течение этого года я и мои близкие неоднократно получали угрозы жизни и здоровью в связи с моей служебной деятельностью. В отношение моей семьи приняты меры государственной защиты. Адвокат направил в суд жалобу по поводу действий правоохранительных органов», — проинформировал чиновник.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь