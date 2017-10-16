МВД Польши отказалось возвращать МПП на время ЧМ-2018
МВД Польши приняло решение не возвращать льготный режим местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью на время чемпионата мира по футболу.
МВД Польши приняло решение не возвращать льготный режим местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью на время чемпионата мира по футболу.
«В Калининграде пройдут только четыре групповых матча и неизвестно, будет ли Польша там играть», — заявил заместитель министра внутренних дел Якоб Скиба.
Польское министерство рассчитывает, что на время соревнований Россия примет «экстраординарные решения», которые позволят иностранным болельщикам легче пересекать границу Российской Федерации. «Малое приграничное движение для этого не было предназначено», — заключил политик.
Кроме того, Скиба заявил, что Польша будет придерживаться «твёрдого курса в политике России в связи с её действиями на Украине».