Израиль разбомбил сирийскую батарею ПВО под Дамаском

Самолеты ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО сирийской армии к востоку от Дамаска, сообщает Haaretz со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Всего было сброшено четыре бомбы, батарея полностью уничтожена, заявили в командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).



​Удар стал ответом на ракетный обстрел этой батареей израильских разведывательных самолетов. На вооружении сирийской батареи стояли зенитно-ракетные комплексы С-200 российского производства (по классификации НАТО они проходят как SA-5).



«Сирийский режим несет ответственность за любые обстрелы со своей территории. Мы рассматриваем этот инцидент как явную провокацию и не допустим этого. Если в ответ на какую-либо военную активность будет вестись зенитный огонь, мы ответим так же, как и сейчас», — заявил представитель армии Израиля.