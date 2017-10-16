Израиль разбомбил сирийскую батарею ПВО под Дамаском
Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по батарее ПВО правительственных сил Сирии, расположенной вблизи Дамаска. Как пояснили в ЦАХАЛ, удар был ответом на ракетный обстрел
Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по батарее ПВО правительственных сил Сирии, расположенной вблизи Дамаска. Как пояснили в ЦАХАЛ, удар был ответом на ракетный обстрел
Самолеты ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО сирийской армии к востоку от Дамаска, сообщает Haaretz со ссылкой на
Удар стал ответом на ракетный обстрел этой батареей израильских разведывательных самолетов. На вооружении сирийской батареи стояли
«Сирийский режим несет ответственность за любые обстрелы со своей территории. Мы рассматриваем этот инцидент как явную провокацию и не допустим этого. Если в ответ на