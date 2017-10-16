ФСБ передаёт в суд дело экс-министра информационного развития Прикамья

Управление ФСБ по Пермскому краю готовит для передачи в суд уголовное дело в отношении бывшего министра информационного развития Евгения Балуева. Как стало известно «АиФ-Прикамье», материалы поступят в судебную инстанцию на этой неделе. Бывший чиновник — основной фигурант по уголовному делу о хищении бюджетных средств при ремонте помещений под многофункциональные центры (дело МФЦ).

Также известно, что 21 сентября УФСБ вынесли в отдельное производство уголовное дело в отношении Ильи Гладкова — ещё одного участника «дела МФЦ». Он — муж Натальи Гладковой, экс-заместителя директора Краевого МФЦ. Та, в свою очередь, является сестрой жены бывшего министра Балуева. По версии следствия, Илья Гладков, как и уже осуждённый ранее по делу МФЦ Иван Овчинников представлял завышенные сметы на работы при подготовке помещений под офисы.