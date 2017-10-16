ФСБ передаёт в суд дело экс-министра информационного развития Прикамья
Бывшему чиновнику предъявлено обвинение.
Бывшему чиновнику предъявлено обвинение.
Управление ФСБ по Пермскому краю готовит для передачи в суд уголовное дело в отношении бывшего министра информационного развития Евгения Балуева. Как стало известно «АиФ-Прикамье», материалы поступят в судебную инстанцию на этой неделе. Бывший чиновник — основной фигурант по уголовному делу о хищении бюджетных средств при ремонте помещений под многофункциональные центры (дело МФЦ).
Также известно, что 21 сентября УФСБ вынесли в отдельное производство уголовное дело в отношении Ильи Гладкова — ещё одного участника «дела МФЦ». Он — муж Натальи Гладковой,
Напомним, суд уже вынес приговоры двум фигурантам по делу МФЦ. Предприниматель Иван Овчинников признан виновным в мошенничестве. Его приговорили к трём годам условно с испытательным сроком в три года. На прошлой неделе вынесли приговор бывшему директору краевого МФЦ Дмитрию Дымбрылову. Он приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 305 тысяч рублей.