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13:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

ФСБ передаёт в суд дело экс-министра информационного развития Прикамья

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение.

Управление ФСБ по Пермскому краю готовит для передачи в суд уголовное дело в отношении бывшего министра информационного развития Евгения Балуева. Как стало известно «АиФ-Прикамье», материалы поступят в судебную инстанцию на этой неделе. Бывший чиновник — основной фигурант по уголовному делу о хищении бюджетных средств при ремонте помещений под многофункциональные центры (дело МФЦ).

Также известно, что 21 сентября УФСБ вынесли в отдельное производство уголовное дело в отношении Ильи Гладкова — ещё одного участника «дела МФЦ». Он — муж Натальи Гладковой, экс-заместителя директора Краевого МФЦ. Та, в свою очередь, является сестрой жены бывшего министра Балуева. По версии следствия, Илья Гладков, как и уже осуждённый ранее по делу МФЦ Иван Овчинников представлял завышенные сметы на работы при подготовке помещений под офисы.

Напомним, суд уже вынес приговоры двум фигурантам по делу МФЦ. Предприниматель Иван Овчинников признан виновным в мошенничестве. Его приговорили к трём годам условно с испытательным сроком в три года. На прошлой неделе вынесли приговор бывшему директору краевого МФЦ Дмитрию Дымбрылову. Он приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 305 тысяч рублей.

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