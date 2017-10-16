Экс-министр культуры Пермского края Николай Новичков вернулся в Правительство РФ

Господин Новичков, согласно официальной информации, был переназначен на пост в Правительстве РФ еще в начале 2017 года, однако в марте врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин пригласил его на работу в свое правительство. С 1 марта 2017 года он был назначен советником губернатора Новгородской области.
Николай Новичков рассказал «Ъ», что в его задачи за 8 месяцев пребывания в Новгородской области входило «налаживание ряда процессов», создание института развития культуры, запуск проектов.
Ранее говорилось о перспективе бывшего пермского чиновника занять пост вице-губернатора и курировать туризм в Новгородской области, однако эта информация не подтвердилась. Советником губернатора специалист останется на общественных началах. Напомним, с 2010 по 2012 год Николай Новичков работал министром культуры Пермского края, является профессором РГУТИС.