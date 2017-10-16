Экс-министр культуры Пермского края Николай Новичков вернулся в Правительство РФ

Господин Новичков, согласно официальной информации, был переназначен на пост в Правительстве РФ еще в начале 2017 года, однако в марте врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин пригласил его на работу в свое правительство. С 1 марта 2017 года он был назначен советником губернатора Новгородской области.



Николай Новичков рассказал «Ъ», что в его задачи за 8 месяцев пребывания в Новгородской области входило «налаживание ряда процессов», создание института развития культуры, запуск проектов.