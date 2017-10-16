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13:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

За нарушения парковки, неубранный снег и мусор донские депутаты предложили наказывать строже

Своё отношение к муниципальному пространству придётся пересмотреть и обычным жителям и чиновникам.

Законодательное собрание региона решило ужесточить ответственность за нарушения правил благоустройства территорий поселений и городских округов. Ещё в августе под запрет попали граффити, а теперь речь идёт о наказании за нарушения парковки, неубранный снег и отсутствие договора на вывоз мусора.

Грядёт серьезная реформа областного административного законодательства. Об этом заявлено на общественных обсуждениях в донском парламенте. В пятую статью действующего закона предлагают внести перечень конкретных нарушений: например, неоплата парковки, невыполнение работ по уборке снега и другие конкретные наказания.

«Мы будем обсуждать сразу 23 новых состава, которые, возможно, войдут в действующее законодательство об административной ответственности. Это очень серьезная работа, я бы сказала, что мы стоим на пороге серьезной реформы административного законодательства. За каждым составом есть ответственные лица, которые будут составлять протоколы об административных правонарушениях и нужно выявить объективную и субъективную стороны и прописать это юридически», — говорит заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

В обсуждении проекта поправок приняли участие представители министерства юстиции, полиции, МЧС, Роспотребнадзора, жилищной инспекции, областного министерства ЖКХ, члены Общественной палаты области и все муниципалитеты — заседание шло в режиме видеоконференции.

«Действующие сегодня нормы в нашем региональном законе об административной ответственности не совсем устраивают нас как надзирающий орган. Если ответить на вопрос об инициативе, то я могу сказать, что представление прокурора области, конечно же, послужило тем самым толчком, после которого родились и сегодняшние предложения, и формат сегодняшнего мероприятия в виде общественных обсуждений», — говорит первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоев.

Предложения о внесении изменений в закон об административных правонарушениях доработают и уже в следующем году поправки планируют принять.

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