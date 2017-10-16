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13:27 (мск), источник: СуперОмск

В правительстве Омской области сохранили атамана

Геннадий Привалов вновь избран атаманом Сибирского войскового казачьего общества.

Источник: Reuters

В Омске прошел Большой Отчетно-выборный Круг Сибирского войскового казачьего общества. Атаманом общества вновь избран начальник главного управления региональной безопасности Геннадий Привалов.

«Работа с казачьей молодежью в регионах размещения Сибирского казачьего войска продолжается, не упускается ни малейшей возможности в пропаганде здорового образа жизни, в воспитании настоящих патриотов своей Родины, готовых служить в Вооруженных Силах Российской Федерации и защищать рубежи Родины», — заявил Привалов.

На круге Геннадий Привалов был избран единогласно. Срок его полномочий составит пять лет. После завершения работы круга состоялось награждение лучших представителей сибирского казачества и праздничный концерт, посвященный 435-летию Сибирского казачьего войска.

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