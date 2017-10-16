В правительстве Омской области сохранили атамана

«Работа с казачьей молодежью в регионах размещения Сибирского казачьего войска продолжается, не упускается ни малейшей возможности в пропаганде здорового образа жизни, в воспитании настоящих патриотов своей Родины, готовых служить в Вооруженных Силах Российской Федерации и защищать рубежи Родины», — заявил Привалов.