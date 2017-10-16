Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кого волнует пара лишних километров?»: ответ датчанам по «СП-2»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В центре Москвы застрелили мужчину
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
«Тяжкое поражение украинской дипломатии» — эксперт о ПАСЕ
СМИ о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
13:43 (мск), источник: Ежедневник.by

Визит в Минск еврокомиссара Хана переносится

Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, визит переносится в связи с неожиданными, но очень важными подготовительными встречами в преддверии заседания Европейского совета на этой неделе.

По его словам, в Беларуси сожалеют, что визит переносится. Кроме того, подчеркивается, что Минск заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом.

Напомним, визит Хана в Минск был запланирован на 17 октября. В рамках его планировались встреча еврокоммисара с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, а также ряд других встреч. Также в планах было обсудить перспективы взаимодействия Беларуси и ЕС в разных отраслях, а также подготовку к саммиту «Восточного партнерства».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
КГК накрыл "мусорную мафию"
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь