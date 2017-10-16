Визит в Минск еврокомиссара Хана переносится

Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, визит переносится в связи с неожиданными, но очень важными подготовительными встречами в преддверии заседания Европейского совета на этой неделе.

По его словам, в Беларуси сожалеют, что визит переносится. Кроме того, подчеркивается, что Минск заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом.

Напомним, визит Хана в Минск был запланирован на 17 октября. В рамках его планировались встреча еврокоммисара с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, а также ряд других встреч. Также в планах было обсудить перспективы взаимодействия Беларуси и ЕС в разных отраслях, а также подготовку к саммиту «Восточного партнерства».