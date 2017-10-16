Визит в Минск еврокомиссара Хана переносится
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится.
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится.
Эту информацию подтвердил
Согласно заявлению
По его словам, в Беларуси сожалеют, что визит переносится. Кроме того, подчеркивается, что Минск заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом.
Напомним, визит Хана в Минск был запланирован на 17 октября. В рамках его планировались встреча еврокоммисара с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, а также ряд других встреч. Также в планах было обсудить перспективы взаимодействия Беларуси и ЕС в разных отраслях, а также подготовку к саммиту «Восточного партнерства».