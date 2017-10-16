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14:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Минтруда рассказали суть предложений об отцовском отпуске

Планируется, что отцам будет предоставлено безусловное право воспользоваться отпуском в связи с отцовством сроком до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка.

16 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали суть предложений в проект Трудового кодекса в отношении отцовского отпуска, передает корреспондент БЕЛТА.

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Межведомственная рабочая группа внесла в проект Трудового кодекса предложения в отношении предоставления отцам кратковременного отпуска при рождении ребенка.

Планируется, что отцам будет предоставлено безусловное право воспользоваться отпуском в связи с отцовством сроком до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка.

Кроме того, отцовский отпуск, как и иные социальные отпуска по семейным обстоятельствам, будет предоставляться без сохранения заработной платы. Вместе с тем, в коллективных договорах организаций и предприятий может предусматриваться как иная продолжительность этого отпуска (более 14 календарных дней), так и его оплата.

Для нанимателей предоставление отцовского отпуска будет обязательным.

Проект Трудового кодекса проходит согласование с заинтересованными органами государственного управления и организациями.

В настоящее время отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может оформить не только мать (мачеха), но, по усмотрению семьи, и отец (отчим), другие родственники, члены семьи ребенка (статья 185 Трудового кодекса). В 2016 году в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет находилось 3 539 мужчин, что составляет 1,2% от общего числа лиц, находившихся в данном отпуске.

Действующим законодательством возможность предоставления отцу кратковременного отпуска при рождении ребенка не предусмотрена. Тем не менее работник имеет право по письменному заявлению получить неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам не более 30 календарных дней в течение календарного года (статья 190 ТК). Однако уважительность причин оценивает наниматель, если иное не установлено коллективным договором, соглашением. Другими словами, обязанность нанимателя предоставить такой отпуск из этой статьи не усматривается.

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 В Минтруда рассказали суть предложений об отцовском отпуске
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