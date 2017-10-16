В Минтруда рассказали суть предложений об отцовском отпуске

16 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали суть предложений в проект Трудового кодекса в отношении отцовского отпуска, передает корреспондент БЕЛТА.

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Межведомственная рабочая группа внесла в проект Трудового кодекса предложения в отношении предоставления отцам кратковременного отпуска при рождении ребенка.

Планируется, что отцам будет предоставлено безусловное право воспользоваться отпуском в связи с отцовством сроком до 14 дней в первые полгода после рождения ребенка.

Кроме того, отцовский отпуск, как и иные социальные отпуска по семейным обстоятельствам, будет предоставляться без сохранения заработной платы. Вместе с тем, в коллективных договорах организаций и предприятий может предусматриваться как иная продолжительность этого отпуска (более 14 календарных дней), так и его оплата.

Для нанимателей предоставление отцовского отпуска будет обязательным.

Проект Трудового кодекса проходит согласование с заинтересованными органами государственного управления и организациями.

В настоящее время отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может оформить не только мать (мачеха), но, по усмотрению семьи, и отец (отчим), другие родственники, члены семьи ребенка (статья 185 Трудового кодекса). В 2016 году в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет находилось 3 539 мужчин, что составляет 1,2% от общего числа лиц, находившихся в данном отпуске.