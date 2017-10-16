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15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Комиссия минстроя РФ высоко оценила готовность стадиона «Нижний Новгород»

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, первый замминистра строительства и ЖКХ РФ, руководитель рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года Леонид Ставицкий посетил Нижегородскую область и провел расширенное совещание на строящемся стадионе «Нижний Новгород».

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, комиссия осмотрела строящиеся трибуны, внутренние помещения, а также прошлась по футбольному полю. Отмечается, что в конце октября голландские специалисты намерены завершить работы по прошивке газона. Кроме того, в настоящее время смонтировано около 75% кровли, на трибунах установлены более 30 тыс. кресел, продолжаются работы по благоустройству территории, монтажу инженерных сетей. Всего в строительстве задействованы более 2 тыс. человек.

«Готовность высокая, стадион получился очень красивый», — отметил по итогам экскурсии по объекту Леонид Ставицкий.

Напомним, матчи группового этапа ЧМ-2018 пройдут в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня, 1 июля состоится 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.

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