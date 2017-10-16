Комиссия минстроя РФ высоко оценила готовность стадиона «Нижний Новгород»

Согласно информации, комиссия осмотрела строящиеся трибуны, внутренние помещения, а также прошлась по футбольному полю. Отмечается, что в конце октября голландские специалисты намерены завершить работы по прошивке газона. Кроме того, в настоящее время смонтировано около 75% кровли, на трибунах установлены более 30 тыс. кресел, продолжаются работы по благоустройству территории, монтажу инженерных сетей. Всего в строительстве задействованы более 2 тыс. человек.