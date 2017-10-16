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16:21 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Стоит ли России бояться «мгновенного глобального удара» США?

В российском минобороны заявили, что Пентагон приступил к созданию стратегической системы «мгновенного глобального удара», которое поражает позволит поражать цели эффективней, чем ядерное оружие.

Источник: РИА "Новости"

Опасения на прошлой неделе высказал представитель минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО в ООН. По его словам, «неограниченное развертывание американской системы ПРО — это серьезный вызов глобальной безопасности, стимул для гонки вооружений и угроза для всего человечества».

Но возможно, что российское военное ведомство преувеличивает степень готовности штатов к реализации этой программы, считает соруководитель программы «Ядерная политика» Фонда Карнеги Джеймс Эктон.

В интервью Русской службе Би-би-си он сказал, что США до сих пор не приняли решение о том, хотят ли они принять программу на вооружение. Так как испытания идут очень медленно, решение будет лишь через несколько лет.
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Джеймс Эктон — автор книги «Серебряная пуля», вышедшей в 2013 году. В ней он рассуждал об опасностях и рисках замены ядерного оружия высокоточным.

Эктон рассказал Русской службе Би-би-си, что с момента выхода книги программа «мгновенного глобального удара» в США развивалась крайне медленно.

«За это время было проведено лишь одно испытание», — говорит он. И оно провалилось, потому что ускоритель взорвался, добавляет он.

Все шло так медленно потому, что американцы столкнулись как с техническими сложностями, так и с сокращениями бюджета.

ЗРК Patriot в Польше | Источник: Reuters

Что разрабатывают в США?

Система «мгновенного глобального удара» может использоваться во время ядерного конфликта, заменив ядерное оружие. Это самонаводящееся оружие сможет поразить цель в любой точке мира в течение часа, что сравнимо с ядерной межбаллистической ракетой. Это могут быть баллистические или крылатые ракеты и системы, которые будут сочетать в себе свойства тех и других.

Из-за высокой скорости его должно быть чрезвычайно сложно перехватить системами противоракетной обороны.

В США работы в рамках концепции «Мгновенного глобального удара» идут уже много лет. Идея заключается в том, чтобы создать боеприпас, который будет лететь на гиперзвуковой скорости, и сможет в кратчайшее время поразить цель в любой точке мира.

Сейчас американская программа включает гиперзвуковые ударные средства, в том числе воздушно-космические аппараты Х-47, Х-37 и совмещение систем ПРО с ударными системами.

Цель системы — среагировать быстро, она разрабатывалась как мгновенный ответ на действия террористических группировок, а также контрабандное ядерное или химическое оружие.

США создают только конвенциональное оружие, Россия работает над созданием ядерного оружия, с возможностью применения в неядерном оснащении.
Джеймс Эктон
Соруководитель программы "Ядерная политика" Фонда Карнеги

Одним из главных опасений относительно «быстрого глобального удара» Эктон ранее называл возможность превентивного ядерного удара с той стороны, на которую будет нацелено это оружие. То есть, страна будет настолько опасаться «быстроты» удара, что ударит первой.

Совершенна ли эта система?

У этой системы есть минусы. Удар зависит от спутникового наведения, которое уязвимо для искусственных помех в условиях войны.

Кроме того, для поражения цели боеприпас, летящий на огромной скорости, должен будет снизить ее перед столкновением с поверхностью — иначе он не сможет поразить подземную цель. А снижение скорости означает повышение уязвимости.

Об этом Джеймс Эктон писал в «Серебряной пуле».

Россия утверждает, что следующее поколение ракет С-500 будет эффективно против "мгновннного глобального удара", однако эксперт в этом не уверен | Источник: РИА "Новости"

Как Россия может ответить «мгновенному глобальному удару»

«Планка, поставленная американцами, что неоднократно их министрами обороны озвучивалось, — возможность нанести удар в любую точку мира за срок менее часа. Мы этому противопоставляем уже, во-первых, систему предупреждения о ракетном нападении», — заявил РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

Защитить обширную территорию, такую как территория страны от сверхзвуковых планирующих боеприпасов почти невозможно.
Джеймс Эктон
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По его словам, СПРН «сейчас развернута в таком объеме и перекрывает столько направлений ракетоопасных, что превышает даже возможности Советского Союза».

Нейтрализовать «быстрый глобальный удар» могут комплекс С-500 вместе с системой предупреждения о ракетном нападении, считает Мураховский.

На это Эктон отвечает, что С-500 предназначена для обороны стратегических целей. «Я полагаю, что С-500 будет способна перехватывать гиперзвуковые планирующие бомбы», — говорит он.

Он называет «не нулевой» эффективность С-500, однако говорит, что в любом случае она будет способна защитить лишь небольшую территорию. В защите территории целой страны от сверхзвуковых планирующих боеприпасов это не поможет, говорит Эктон.

Павел Аксенов
Русская служба Би-би-си

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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