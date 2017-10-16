Борис Дубровский потребовал от глав Копейска и Троицка отчет за срыв отопительного сезона
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал отчет от глав муниципалитетов, сорвавших отопительный сезон в территориях.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал отчет от глав муниципалитетов, сорвавших отопительный сезон в территориях.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Губернатор отметил, что был срыв отопительного сезона в Копейске и сложная ситуация в Троицке, добавив, что на текущий момент все стабилизировалось.
«При этом важно сделать выводы, понять причины этих случаев. Когда мы все вместе сосредоточились на устранении дефектов, которые не позволяли нам организовать отопительный сезон своевременно, — мы с этим справились. Возникает вопрос — почему мы это не можем сделать заранее, а, столкнувшись с проблемой, начинаем энергично и эффективно работать. Считаю, что это должно быть предметом глубокого всестороннего анализа, и мы должны свои выводы сделать вместе с главами», — отметил он.
Заместитель губернатора отметил, что в Копейске и Троицке причиной проблем стала смена теплоснабжающих организаций перед самым началом отопительного сезона. «Новым организациям предстоит заново выстраивать систему работы, минстрой им помогает», — добавил он.
Напомним, в Троицке в начале октября был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить жителей города теплом в кратчайшие сроки. На прошлой неделе тепло пришло в дома троичан, а режим повышенной готовности к ЧС был снят.