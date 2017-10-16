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15:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский потребовал от глав Копейска и Троицка отчет за срыв отопительного сезона

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал отчет от глав муниципалитетов, сорвавших отопительный сезон в территориях.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор отметил, что был срыв отопительного сезона в Копейске и сложная ситуация в Троицке, добавив, что на текущий момент все стабилизировалось.

«При этом важно сделать выводы, понять причины этих случаев. Когда мы все вместе сосредоточились на устранении дефектов, которые не позволяли нам организовать отопительный сезон своевременно, — мы с этим справились. Возникает вопрос — почему мы это не можем сделать заранее, а, столкнувшись с проблемой, начинаем энергично и эффективно работать. Считаю, что это должно быть предметом глубокого всестороннего анализа, и мы должны свои выводы сделать вместе с главами», — отметил он.

Вице-губернатор Сергей Шаль доложил, что в настоящий момент во всех муниципальных образованиях проходит отопительный сезон. В рабочем порядке точечно проводится работы по регулировке гидравлического режима систем отопления.

Заместитель губернатора отметил, что в Копейске и Троицке причиной проблем стала смена теплоснабжающих организаций перед самым началом отопительного сезона. «Новым организациям предстоит заново выстраивать систему работы, минстрой им помогает», — добавил он.

Напомним, в Троицке в начале октября был объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить жителей города теплом в кратчайшие сроки. На прошлой неделе тепло пришло в дома троичан, а режим повышенной готовности к ЧС был снят.

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