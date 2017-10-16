На выборы мэра Омска снова выдвинулся крепкий хозяйственник

Источник: AP 2017

Кафаров позиционирует себя как новый крепкий хозяйственник.

«Я считаю, что у меня достаточно потенциала. Довелось работать в крупнейших российских холдингах — «Омскэнерго», «Омскоблгазе». Поэтому коммунальная сфера мне знакома. Естественно, я буду себя позиционировать, прежде всего, как управленец, как крепкий хозяйственник. Ключевую роль здесь играют мои организаторские способности», — заявил Роман Кафаров корреспонденту «СуперОмска.

Отметим, что словосочетание «крепкий хозяйственник» плотно закрепилось за экс-мэром Омска Вячеславом Двораковским, поскольку активно эксплуатировалось во время кампании 2012 года, в которой участвовал бывший главный инженер «Мостовика».

Как рассказал корреспонденту «СуперОмска» председатель конкурсной комиссии по выборам мэра Сергей Тодоров, еще одним заявившимся новичком стал 70-летний пенсионер Николай Телепенко.

Ранее на конкурс заявились предприниматель Самат Шарипов, вернувшийся из Казахстана в Омск; Сергей Хазин, чья деятельность связана с добывающей отраслью, и еще один поборник чистоты, 70-летний Мухаметкали Хасанов. Баллотируясь в омский горсовет, пенсионер предлагал штрафовать омичей за выброшенные окурки.