На выборы мэра Омска снова выдвинулся крепкий хозяйственник
Заявившийся на конкурс по выборам мэра Омска 38-летний юрист и предприниматель Роман Кафаров, как и его оппоненты, намеревается навести порядок в городе.
Заявившийся на конкурс по выборам мэра Омска 38-летний юрист и предприниматель Роман Кафаров, как и его оппоненты, намеревается навести порядок в городе.
Кафаров позиционирует себя как новый крепкий хозяйственник.
«Я считаю, что у меня достаточно потенциала. Довелось работать в крупнейших российских холдингах — «Омскэнерго», «Омскоблгазе». Поэтому коммунальная сфера мне знакома. Естественно, я буду себя позиционировать, прежде всего, как управленец, как крепкий хозяйственник. Ключевую роль здесь играют мои организаторские способности», — заявил Роман Кафаров корреспонденту «СуперОмска.
Отметим, что словосочетание «крепкий хозяйственник» плотно закрепилось за
Как рассказал корреспонденту «СуперОмска» председатель конкурсной комиссии по выборам мэра Сергей Тодоров, еще одним заявившимся новичком стал 70-летний пенсионер Николай Телепенко.
Ранее на конкурс заявились предприниматель Самат Шарипов, вернувшийся из Казахстана в Омск; Сергей Хазин, чья деятельность связана с добывающей отраслью, и еще один поборник чистоты, 70-летний Мухаметкали Хасанов. Баллотируясь в омский горсовет, пенсионер предлагал штрафовать омичей за выброшенные окурки.
Прием документов от кандидатов в мэры продлится до 31 октября. В ноябре комиссия проведет с ними собеседования, по итогам которых будут отобраны два победителя. Из них Омскому городскому Совету и предстоит выбрать нового градоначальника.