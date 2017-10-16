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16:09 (мск), источник: Новая Кубань

Сергей Лавров выступил на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Глава МИД РФ стал участником панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».

Краснодар. 16 окт. — Новая Кубань. Министр иностранных дел России приехал в Сочи для участия в ВФМС-2017 и дискуссионном клубе «Валдай».

Сергей Лавров стал одним из спикеров панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир» в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Главе российского МИД, несмотря на аполитичность ВФМС, пришлось отвечать на достаточно серьезные вопросы. В частности, главного дипломата России попросили прокомментировать референдум в Каталонии.

— Рассматриваем это как внутреннее дело Испании. Слышим призывы к диалогу, слышим заявления о готовности к диалогу, в том числе из Барселоны. Это единственный путь к рассмотрению той ситуации, которая сложилась в результате референдума, — деликатно заявил Лавров.

На вопрос о роли России в мировых отношениях министр заметил, что через несколько лет наша страна станет одним полюсов многополярного мира и объединит вокруг себя единомышленников.

Рассуждая о нынешних отношениях Москвы и Евросоюза, глава МИД РФ выразил надежду, что страны Старого света наконец осознают, что должны действовать самостоятельно и в своих интересах, а не «по подсказке из-за океана».

О роли культуры в политике Сергей Лавров сказал следующее:

 — Культура образования позволяет молодым людям чаще видеться, лучше узнавать культуру, историю, происхождение традиций. Это главное, что нужно делать в сегодняшнем мире, чтобы преодолеть расклад, когда политики принимают решения во вред своему народу. Надо использовать фестиваль и подобные мероприятия, культурный и образовательный обмен, чтобы новое поколение политиков научилось слушать друг друга, учитывать подходы своего партнера при принятии решений. Благодаря культурному образовательному обмену понимаешь изнутри людей, с которыми ты будешь взаимодействовать.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября этого года в Сочи. Его участниками стали тысячи молодых людей из более чем 180 стран.

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