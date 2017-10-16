Аким Шымкента заставил подчиненных пересесть на автобусы

Источник: Sputniknews.kz

«Мы не раз поднимали вопросы соблюдения расписания и правил дорожного движения, говорили о переполненности автобусов, грубости, хамском поведении водителей и кондукторов, чистоте салонов… Каждый раз меня уверяли в том, что проблемы будут решены», — цитирует региональный портал Абдрахимова.

Градоначальник отметил, что ситуация не меняется и в городской акимат, как и прежде, поступают тысячи жалоб на работу общественного транспорта.

«Выходит, мы недостаточно эффективно контролируем ситуацию. Значит, будем менять подходы», — продолжил аким.

Запрет на служебный транспорт вводится сроком на один месяц. Он распространяется на акима города, его заместителей, руководителей отделов, районных акимов, их заместителей, а также руководителей коммунальных предприятий и учреждений. Весь служебный транспорт поручено поставить на парковку акимата Шымкента. Также Абдрахимов распорядился снизить до минимума количество совещаний и встреч в городском акимате и призвал активнее использовать современные средства связи, включая телефон и селектор.

Кроме того, чиновник поручил руководителям акимата в течение одной недели приезжать на работу и уезжать с работы на общественном транспорте. Они должны будут лично фиксировать нарушения в работе общественного транспорта. Замечания руководителей акимата, а также жалобы пассажиров будут переданы специально создаваемой комиссии.