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17:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Аким Шымкента заставил подчиненных пересесть на автобусы

АСТАНА, 16 окт — Sputnik. Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов запретил своим подчиненным пользоваться служебными автомобилями в течение месяца, госслужащим придется ездить на общественном транспорте, передает региональный сайт «Отырар».

Источник: Sputniknews.kz

«Мы не раз поднимали вопросы соблюдения расписания и правил дорожного движения, говорили о переполненности автобусов, грубости, хамском поведении водителей и кондукторов, чистоте салонов… Каждый раз меня уверяли в том, что проблемы будут решены», — цитирует региональный портал Абдрахимова.

Градоначальник отметил, что ситуация не меняется и в городской акимат, как и прежде, поступают тысячи жалоб на работу общественного транспорта.

«Выходит, мы недостаточно эффективно контролируем ситуацию. Значит, будем менять подходы», — продолжил аким.

Запрет на служебный транспорт вводится сроком на один месяц. Он распространяется на акима города, его заместителей, руководителей отделов, районных акимов, их заместителей, а также руководителей коммунальных предприятий и учреждений. Весь служебный транспорт поручено поставить на парковку акимата Шымкента. Также Абдрахимов распорядился снизить до минимума количество совещаний и встреч в городском акимате и призвал активнее использовать современные средства связи, включая телефон и селектор.

Кроме того, чиновник поручил руководителям акимата в течение одной недели приезжать на работу и уезжать с работы на общественном транспорте. Они должны будут лично фиксировать нарушения в работе общественного транспорта. Замечания руководителей акимата, а также жалобы пассажиров будут переданы специально создаваемой комиссии.

По итогам работы будут приняты решения о расторжении контрактов с компаниями-перевозчиками, которые не выполняют свои обязательства. Также на основе сообщений граждан появится рейтинг перевозчиков.

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