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16:09 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент назначил двух заместителей главы МЧС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил двух заместителей министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана назначил Азизбека Латифжонова на должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана по финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению.

Также Сохиб Кудратов назначен на должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан по кадрам и работе с личным составом.

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