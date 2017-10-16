Президент назначил двух заместителей главы МЧС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил двух заместителей министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил двух заместителей министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила
Глава Узбекистана назначил Азизбека Латифжонова на должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана по
Также Сохиб Кудратов назначен на должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан по кадрам и работе с личным составом.