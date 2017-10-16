Президент Узбекистана поздравил Сооранбая Жээнбекова
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Сооранбая Жээнбекова с избранием на должность Президента Кыргызстана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Сооранбая Жээнбекова с избранием на должность Президента Кыргызстана.
Глава Узбекистана отметил, что победа Сооранбая Жээнбекова является свидетельством широкой поддержки братским народом Кыргызстана его планов и программ, направленных на продолжение курса глубоких структурных реформ и преобразований в стране.
Мирзиёев отметил, что Узбекистан уделяет большое внимание наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Он добавил, что Узбекистан готов направить все необходимые усилия для укрепления многопланового партнерства на благо наших народов.
Убежден, что достигнутый за последний год высокий уровень конструктивного политического диалога и приверженность сторон к решению имеющихся вопросов на основе принципов взаимоуважения и учета общих интересов получат свое дальнейшее развитие.
Президент Узбекистана пожелал Сооранбаю Жээнбекову крепкого здоровья и успехов в новой ответственной государственной деятельности, а народу Кыргызстана — мира, благополучия и процветания.