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16:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Депутатов Думы Нижнего Новгорода будут лишать слова за долгие выступления

Как сообщается в проекте изменений в регламент работы Гордумы, депутатов также смогут выгонять с заседаний.

Источник: Reuters

Согласно проекту, внесенному на рассмотрение Думы заместителем главы Нижнего Новгорода Михаилом Кузнецовым, ряд требований к докладам, вопросам и выступлениям для депутатов и других участников заседаний планируется ужесточить.

В частности, из зала заседаний Гордумы предлагается удалять или лишать слова за выступления дольше 15 минут, вопросы и ответы длиннее 3 минут и содоклады по вопросам дольше 7 минут. Также число вопросов будет ограничено двумя.

Кроме того, депутатов и других присутствующих смогут выгонять с заседаний Гордумы и комиссий за неподчинение требованиям председателя комиссии или Думы. Также на рассмотрение депутатов не будут выноситься вопросы, единожды не согласованные Думой.

Говоря о данных изменениях, депутат Евгений Лазарев отметил, что они направлены против свободы слова и для того, чтобы лишать слова неугодных городским властям депутатов. Также, по его словам, подобных мер нет ни в Госдуме, ни в областном Заксобрании.

Законопроект планируется рассмотреть на октябрьском заседании Думы Нижнего Новгорода.

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