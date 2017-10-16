Дрозденко решит проблемы со школами и детсадами в Кудрово и Мурино

Встреча пройдет 7 ноября. Главная тема обсуждений — решение проблем с социальной инфраструктурой новостроек в Кудрово, Мурино и прочих застраивающихся новостроек.

Также известно, что на встрече губернатор заявит о создании «Совета новостроек», в который будут входить представители общественности и активисты.

Совет будет заниматься вопросами строительства детских садов, школ, поликлиник и транспортных объектов. При этом отмечают, что трое активистов войдут в градсовет при губернаторе.

Отмечают, что муниципальные власти в настоящий момент дали свыше двухсот разрешений на застройку пустующих территорий. Эти цифры значительно больше того, которое одобряют в правительстве.