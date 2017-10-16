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18:17 (мск), источник: ivbg.ru

Дрозденко решит проблемы со школами и детсадами в Кудрово и Мурино

В ноябре губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет встречу с жителями проблемных и застраивающихся микрорайонов в пригороде Санкт-Петербурга, сообщает «Online47».

Встреча пройдет 7 ноября. Главная тема обсуждений — решение проблем с социальной инфраструктурой новостроек в Кудрово, Мурино и прочих застраивающихся новостроек.

Также известно, что на встрече губернатор заявит о создании «Совета новостроек», в который будут входить представители общественности и активисты. 

Совет будет заниматься вопросами строительства детских садов, школ, поликлиник и транспортных объектов. При этом отмечают, что трое активистов войдут в градсовет при губернаторе.

Отмечают, что муниципальные власти в настоящий момент дали свыше двухсот разрешений на застройку пустующих территорий. Эти цифры значительно больше того, которое одобряют в правительстве.

В администрации ЛО уточняют, что муниципальные власти дали более двухсот разрешений на стройку на пустующих землях. И эти цифры значительно больше того, что одобряют в правительстве.

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