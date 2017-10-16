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16:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани появится Генконсульство Узбекистана

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет посетила делегация Посольства Республики Узбекистан в России во главе с Генеральным консулом — советником посольства Собиром Юлдашевым.

Делегация побывала в Музее истории К (П)ФУ, Императорском зале и Ленинской аудитории, а затем в малом зале КСК КФУ «УНИКС» состоялась встреча сотрудников посольства со студентами КФУ, приехавшими учиться в Татарстан из Узбекистана. Об этом сообщается на медиапортале КФУ.

В настоящее время студентами одного из старейших университетов России являются более 1200 уроженцев Узбекистана. Об этом гостям рассказали директор Департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов и проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов. Они также провели небольшую презентацию вуза и проинформировали членов делегации о продвижении университета в международных рейтингах. Собир Юлдашев напомнил, что 2017 год Президентом Узбекистана был объявлен Годом диалога с народом и интересов человека.

«В этой связи проводятся мероприятия по оказанию поддержки гражданам Узбекистана, находящимся в Российской Федерации, в том числе в Татарстане. Мы оказываем помощь и нашим студентам, прибывающим на обучение в российские вузы. Она заключается в проведении консульских консультаций, бесед с тем, чтобы наши соотечественники не попадали в различные религиозные и экстремистские течения, не шли по деструктивному пути. И могли более глубоко изучить законы РФ, не нарушать нормы миграционной политики России», — подчеркнул он.

Генконсул отметил высокий уровень образования в К (П)ФУ и успехи студентов из Узбекистана. Он также подчеркнул, что проблема взаимного признания дипломов об образовании между Узбекистаном и Россией решена. Нотификации в Узбекистане не требуют дипломы более чем 500 российских вузов, в том числе Казанского федерального университета.

С. Юлдашев также отметил, что теперь, в случае утери студентом паспорта гражданина Узбекистана, вопрос можно решить в посольстве. Там же можно оформить стикер для выезда за границу. Он проинформировал, что уже в 2019 году в Узбекистане будут введены загранпаспорта и стикеры будут упразднены. А второй секретарь посольства Дамир Маматкулов поделился планами о готовности открыть в Казани Генконсульство Узбекистана.

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