Назарбаев: Казахстан не добился роста промышленности
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
«За годы реализации программы индустриализации введено 1060 проектов на сумму в 5,2 трлн тенге. Это позволило создать 100 тыс рабочих мест. С начала реализации программы введенными проектами производится продукция на 8 трлн тенге. Это важнейшее достижение для страны. Мы создаем 500 видов продукции, которую никогда не производили», — сказал президент Казахстана.
Глава государства обратил внимание на результаты осуществления программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».
Также президент Казахстана подчеркнул экономическую значимость морского порта «Курык» и международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».
Кроме этого, глава государства отметил результаты реализации программы «Нурлы жер», в рамках которой было построено более 10 млн кв. м жилья.
Вместе с тем, президент Казахстана отметил отдельные вопросы, требующие повышенного внимания со стороны руководства министерства.
Государственная программа индустриализации все еще не обеспечила диверсификацию экономики страны. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП существенно не изменилась. В целом, для выполнения поставленных задач имеются все необходимые инструменты. Вы несете полную ответственность за реализацию экономических и социальных приоритетов.
В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.