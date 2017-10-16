Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Для россиян придумали новый сбор на медуслуги и образование
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
16:44 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев: Казахстан не добился роста промышленности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Nur.kz

«За годы реализации программы индустриализации введено 1060 проектов на сумму в 5,2 трлн тенге. Это позволило создать 100 тыс рабочих мест. С начала реализации программы введенными проектами производится продукция на 8 трлн тенге. Это важнейшее достижение для страны. Мы создаем 500 видов продукции, которую никогда не производили», — сказал президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на результаты осуществления программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».

Также президент Казахстана подчеркнул экономическую значимость морского порта «Курык» и международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

Кроме этого, глава государства отметил результаты реализации программы «Нурлы жер», в рамках которой было построено более 10 млн кв. м жилья.

Вместе с тем, президент Казахстана отметил отдельные вопросы, требующие повышенного внимания со стороны руководства министерства.

Государственная программа индустриализации все еще не обеспечила диверсификацию экономики страны. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП существенно не изменилась. В целом, для выполнения поставленных задач имеются все необходимые инструменты. Вы несете полную ответственность за реализацию экономических и социальных приоритетов.
Нурсултан Назарбаев

В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Назарбаев - Бозумбаеву: Я объявил вам выговор. И это равносильно освобождению от должности
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь