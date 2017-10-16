Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Скорую помощь Лобни проверят после смерти Марьянова
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Митинг в Кыргызстане: 600 сторонников кандидата Бабанова вышли на площадь

АСТАНА, 16 окт — Sputnik. В кыргызстанском Таласе на митинг вышло около 600 сторонников кандидата в президенты Омурбека Бабанова, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан.

Источник: Sputniknews.kz

Митингующие с флагами Кыргызстана выступают за проведение прозрачных выборов.

Читайте также
Бабанов: я не буду захватывать власть в Кыргызстане

«Ситуация стабильная, находится под контролем, правонарушений не зарегистрировано. Сотрудники милиции охраняют общественный порядок. На месте митинга полк специального назначения, но его участие пока не требуется», — отметили в управлении внутренних дел Таласской области.

В ходе дневной пресс-конференции проигравший в президентских выборах кандидат Омурбек Бабанов призвал граждан Кыргызстана не поддаваться на провокации.

«Я получил провокационное сообщение с призывом собираться на площади в 12:00 16 октября. Призываю не поддаваться на провокации. Я никогда не захватывал власть. И сейчас, и в будущем не собираюсь ее захватывать. (…) Насчет сбора людей в Таласе у вас есть информация — я никого не собираю. Мы будет защищать права только законным путем. Я абсолютно убежден, что наша победа еще будет в будущем. Все, что не убивает, делает нас лучше», — сказал Бабанов.

Президентские выборы прошли в Кыргызстане 15 октября. По данным на утро 16 октября, Сооронбай Жээнбеков получил 54,81% голосов и одержал победу. За Омурбека Бабанова проголосовали 33,74% граждан.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Казахстанцы меньше думают о росте цен
Причины гибели охотника озвучили в полиции Костанайской области
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь