Митинг в Кыргызстане: 600 сторонников кандидата Бабанова вышли на площадь
АСТАНА, 16 окт — Sputnik. В кыргызстанском Таласе на митинг вышло около 600 сторонников кандидата в президенты Омурбека Бабанова, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан.
АСТАНА, 16 окт — Sputnik. В кыргызстанском Таласе на митинг вышло около 600 сторонников кандидата в президенты Омурбека Бабанова, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан.
Митингующие с флагами Кыргызстана выступают за проведение прозрачных выборов.
«Ситуация стабильная, находится под контролем, правонарушений не зарегистрировано. Сотрудники милиции охраняют общественный порядок. На месте митинга полк специального назначения, но его участие пока не требуется», — отметили в управлении внутренних дел Таласской области.
В ходе дневной
«Я получил провокационное сообщение с призывом собираться на площади в 12:00 16 октября. Призываю не поддаваться на провокации. Я никогда не захватывал власть. И сейчас, и в будущем не собираюсь ее захватывать. (…) Насчет сбора людей в Таласе у вас есть информация — я никого не собираю. Мы будет защищать права только законным путем. Я абсолютно убежден, что наша победа еще будет в будущем. Все, что не убивает, делает нас лучше», — сказал Бабанов.
Президентские выборы прошли в Кыргызстане 15 октября. По данным на утро 16 октября, Сооронбай Жээнбеков получил 54,81% голосов и одержал победу. За Омурбека Бабанова проголосовали 33,74% граждан.