Митинг в Кыргызстане: 600 сторонников кандидата Бабанова вышли на площадь

«Я получил провокационное сообщение с призывом собираться на площади в 12:00 16 октября. Призываю не поддаваться на провокации. Я никогда не захватывал власть. И сейчас, и в будущем не собираюсь ее захватывать. (…) Насчет сбора людей в Таласе у вас есть информация — я никого не собираю. Мы будет защищать права только законным путем. Я абсолютно убежден, что наша победа еще будет в будущем. Все, что не убивает, делает нас лучше», — сказал Бабанов.