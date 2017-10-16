Путин ввел санкции против КНДР

Источник: AP 2017

Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года. Он вступает в силу со дня его подписания.

В соответствии с принятой резолюцией, в целях пресечения развития и ресурсного обеспечения запрещенных программ КНДР вводятся дополнительные международные санкции, ограничивающие сотрудничество с этой страной в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, транспортной и образовательной сферах.

Указ дополняет ряд положений, в том числе перечень физических и юридических лиц, связанных с ядерной программой КНДР или ее программой по баллистическим ракетам, на которых распространяется действие ограничений.

Металлы, банки, вертолеты и техника

Согласно пояснительной записке к проекту указа, меры, предусмотренные резолюцией СБ 2321, вводят дополнительные запреты на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с КНДР.

В торгово-экономической области запрещается приобретение в КНДР меди, никеля, серебра и цинка. При этом сохраняется предусмотренное резолюцией СБ ООН 2270 от 2 марта 2016 г. исключение для проекта по транзиту российского угля по линии ОАО «РЖД» через северокорейский порт Раджин для последующего вывоза в третьи страны.

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Из пояснительной записки следует, что по банковско-финансовой линии государствам-членам ООН предписывается в течение 90 дней со дня принятия резолюции закрыть все представительства своих банков в КНДР. Физическим лицам и организациям запрещается финансирование поддержки ведения торговли с КНДР как по государственным, так и по частным каналам.

Кроме того, должно быть приостановлено научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, официально представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины, если оно может содействовать развитию запрещенных программ КНДР; увеличивается список специальностей, по которым запрещено обучение на территории государств-членов ООН северокорейских граждан.

Вводятся дополнительные ограничения на сотрудничество в транспортной сфере:

запрещается поставка новых вертолетов и морских судов в КНДР; с государственной регистрации должны быть сняты все морские суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР; ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории государств-членов ООН.

Кроме того, расширяются адресные рестрикции в отношении ряда северокорейских физических и юридических лиц, а также списки продукции, включая «предметы роскоши», ввоз/вывоз которых в/из КНДР запрещены.

Помимо этого, расширяются списки товаров двойного назначения и других предметов, ввоз которых в КНДР запрещен из-за их потенциального использования для ракетно-ядерных программ страны и других действий, нарушающих северокорейский санкционный режим.

Перечень адресных рестрикций (запрет на поездки, замораживание активов) дополнен новыми физическими и юридическими лицами.

Новая резолюция

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В сентябре 2017 года Совет безопасности ООН принял против КНДР новую резолюцию 2375. Она предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

В свою очередь глава делегации КНДР, выступая на пленарном заседании Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге в понедельник, назвал санкции США против его страны государственным терроризмом.

«США хотят уничтожить нашу страны, это продолжается более полувека. У США развернуты огромные ядерные силы и специальные подразделения вокруг Корейского полуострова, США проводят крупномасштабные учения, направленные на смену режима, обеспечение краха КНДР. США ввели против нас ужасную, совершено нечестную блокаду и санкции», — сказал вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун.