Путин ввел санкции против КНДР
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение санкций против Северной Кореи в ответ на проведение
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение санкций против Северной Кореи в ответ на проведение
Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года. Он вступает в силу со дня его подписания.
Указ дополняет ряд положений, в том числе перечень физических и юридических лиц, связанных с ядерной программой КНДР или ее программой по баллистическим ракетам, на которых распространяется действие ограничений.
Металлы, банки, вертолеты и техника
Согласно пояснительной записке к проекту указа, меры, предусмотренные резолюцией СБ 2321, вводят дополнительные запреты на
Из пояснительной записки следует, что по
Кроме того, должно быть приостановлено
запрещается поставка новых вертолетов и морских судов в КНДР; с государственной регистрации должны быть сняты все морские суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР; ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории
Кроме того, расширяются адресные рестрикции в отношении ряда северокорейских физических и юридических лиц, а также списки продукции, включая «предметы роскоши», ввоз/вывоз которых в/из КНДР запрещены.
Перечень адресных рестрикций (запрет на поездки, замораживание активов) дополнен новыми физическими и юридическими лицами.
Новая резолюция
В сентябре 2017 года Совет безопасности ООН принял против КНДР новую резолюцию 2375. Она предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.
В свою очередь глава делегации КНДР, выступая на пленарном заседании Межпарламентского союза (МПС) в
«США хотят уничтожить нашу страны, это продолжается более полувека. У США развернуты огромные ядерные силы и специальные подразделения вокруг Корейского полуострова, США проводят крупномасштабные учения, направленные на смену режима, обеспечение краха КНДР. США ввели против нас ужасную, совершено нечестную блокаду и санкции», — сказал
«Санкции против КНДР направлены на полную остановку внешней торговли, даже в тех областях, которые касаются выживания нашего народа, — подчеркнул глава делегации КНДР на МПС. — Это проявление государственного терроризма».