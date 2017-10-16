Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегород

Нижегородский мининвест опровергает наличие у Екатерины Пивоваровой долей в коммерческих фирмах. «Появившаяся в отдельных СМИ информация о том, что министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова имеет долю в уставном капитале коммерческих организаций, не соответствует действительности», — сказали в министерстве 16 октября 2017 года.

В ведомстве пояснили, что до вступления в должность министра Пивоварова подала заявление о выходе из ООО «Монтажное управление № 3» и ООО «Эйфер» в соответствии со ст.23 п. 7.2 Закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ. Со дня подачи заявления доля участника перешла к организациям.

Сегодня утром прокуратура сообщила, что проводит проверку информации, размещенной в СМИ, относительно Екатерины Пивоваровой. Напомним также, что Пивоварова по итогам 2016 года задекларировала наибольший доход среди министров Нижегородской области. Ее общий доход составил 10,1 млн рублей. Из них по основному месту работы — 476,6 тысячи рублей.