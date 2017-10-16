В Страсбурге обсуждается вопрос об аресте Киртоакэ

Источник: Noi.md

Как передает сайт международной организации, сессия открывается в среду в Страсбурге. Заседания пройдут под председательством Гудрун Мослер-Тернстрем, а главной темой станет «Децентрализованная политика для успешной интеграции мигрантов».

В контексте своей мониторинговой деятельности Конгресс рассмотрит также доклады о положении местной и региональной демократии в Италии, Сербии и Швейцарии.

Будет представлена для принятия рекомендация по наблюдению за местными выборами в Финляндии. Члены Конгресса также будут проинформированы о выводах доклада, касающегося выборов в Совет старейшин в Ереване, Армения. Кроме того, запланировано проведение круглого стола по ситуации в Мостаре (Босния и Герцеговина).

Ситуация с Киртоакэ будет обсуждаться в связи с тем, что он является зампредседателя Конгресса и находится под домашним арестом с 26 мая 2017 г. Суд не согласился даже изменить меру пресечения, чтобы разрешить ему участвовать в кампании по проведению референдума по вопросу его отставки.

Референдум назначен на 19 ноября, а избирательная кампания уже стартовала на прошлой неделе. Прокуратура подозревает примара, отстраненного от должности на период следствия, в извлечении выгоды из влияния в деле о платных парковках в столице Молдовы. Кроме того, в июле против Киртоакэ возбуждено еще одно уголовное дело, также по обвинению в извлечении выходы из влияния и пассивной коррупции.