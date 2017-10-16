Воронин: Бэсеску предлагал мне стать президентом Великой Румынии

Источник: Noi.md

Об этом заявил бывший глава молдавского государства, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, выступая в передаче «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале RTR-Moldova, передает NOI.md.

Он отметил, что Траян Бэсеску в ходе встречи с главой молдавского государства, стоя у карты, предлагал объединение Молдовы и Румынии, говоря о том, что после Унири поможет Владимиру Воронину стать президентом большой, объединенной Румынии.

«По-моему, это все было связано с его диагнозом. Я посмотрел тогда на Бэсеску, как врач на пациента», — подчеркнул Владимир Воронин, отметив, что, таким образом, отказался стать президентом «Великой Румынии», поскольку хочет добиться успехов в Молдове.

Владимир Воронин подверг критике действия бывшего президента Румынии, который открыто агитирует в Республике Молдова за ликвидацию ее государственности и вхождение в Румынию.

«Представьте себе, что я еду в Яссы, собираю там народ и говорю: Молдаване из Румынии — от Ясс до Пьятра Нямц — объединяйтесь и объявляйте об автономии Молдовы в составе Румынии и присоединяйтесь к Молдове — вашей коренной Родине Штефан Чел Маре со столице в Кишиневе!», — сказал Владимир Воронин.

Он отметил, что, в этом случае, он, скорее всего, не успел бы вернуться в Кишинев и был задержан еще до перехода границы спецслужбами Румынии.

«На каком же таком основании Бэсеску ходит и льет грязь против государственности Молдовы?», — возмутился экс-президент Молдовы.

Он выразил недоумение по поводу того, что, нарушая четыре статьи Конституции Молдовы, Траян Бэсеску, спокойно передвигается по нашей стране.