Воронин: Бэсеску предлагал мне стать президентом Великой Румынии
Траян Бэсеску, будучи президентом Румынии, предлагал президенту Молдовы Владимиру Воронину объединение, обещав содействовать его избранию президентом Великой Румынии.
Траян Бэсеску, будучи президентом Румынии, предлагал президенту Молдовы Владимиру Воронину объединение, обещав содействовать его избранию президентом Великой Румынии.
Об этом заявил бывший глава молдавского государства, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, выступая в передаче «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале
Он отметил, что Траян Бэсеску в ходе встречи с главой молдавского государства, стоя у карты, предлагал объединение Молдовы и Румынии, говоря о том, что после Унири поможет Владимиру Воронину стать президентом большой, объединенной Румынии.
«По-моему, это все было связано с его диагнозом. Я посмотрел тогда на Бэсеску, как врач на пациента», — подчеркнул Владимир Воронин, отметив, что, таким образом, отказался стать президентом «Великой Румынии», поскольку хочет добиться успехов в Молдове.
Владимир Воронин подверг критике действия бывшего президента Румынии, который открыто агитирует в Республике Молдова за ликвидацию ее государственности и вхождение в Румынию.
«Представьте себе, что я еду в Яссы, собираю там народ и говорю: Молдаване из Румынии — от Ясс до Пьятра Нямц — объединяйтесь и объявляйте об автономии Молдовы в составе Румынии и присоединяйтесь к Молдове — вашей коренной Родине Штефан Чел Маре со столице в Кишиневе!», — сказал Владимир Воронин.
Он отметил, что, в этом случае, он, скорее всего, не успел бы вернуться в Кишинев и был задержан еще до перехода границы спецслужбами Румынии.
«На каком же таком основании Бэсеску ходит и льет грязь против государственности Молдовы?», — возмутился
Он выразил недоумение по поводу того, что, нарушая четыре статьи Конституции Молдовы, Траян Бэсеску, спокойно передвигается по нашей стране.
«Где же СИБ, Прокуратура и другие органы, которые терроризируют честных и порядочных людей, но не занимаются в случае с Бэсеску своими прямыми обязанностями», — задался вопросом Владимир Воронин.