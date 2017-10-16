Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Учителя при власти
17:29 (мск), источник: БЕЛТА

«От карательного уклона к профилактике» — Лукашенко подписал указ о совершенствовании контрольной деятельности

16 октября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Вмешательство контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства минимизируется в Беларуси. На это направлен указ № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Предусматривается смещение акцента в деятельности контролеров на профилактическую работу, расширение применения вместо проверок мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, по результатам которых меры ответственности применяться не будут, если субъект устранит выявленные нарушения.

Уход от плановых проверок

В документе заложен уход от системы плановых проверок, в рамках которой посетить субъект хозяйствования можно даже при отсутствии нарушений с его стороны или без иных веских причин. Вместо плановых предлагается осуществлять выборочные проверки, проведение которых в отношении предприятия возможно только при наличии комплекса оснований. Например, выявление неоднократных нарушений, результаты анализа чек-листа.

Сокращаются основания для назначения внеплановых проверок. При этом во время внеплановой проверки подлежат изучению только выявленные в отношении конкретных проверяемых субъектов факты и обстоятельства, послужившие причиной для назначения данной внеплановой проверки.

Исключается возможность давать поручения на проведение проверки по находящимся в производстве правоохранительных органов материалам. Проверки будут проводиться только по возбужденному уголовному делу.

Без приостановления деятельности

Также исключается возможность вынесения контролером предписания о приостановлении деятельности проверяемого субъекта, его цехов, оборудования, производства. Приостанавливать свою деятельность или нет, будет решать исключительно руководитель предприятия на основании рекомендаций проверяющих. Но при этом за свои действия, связанные с устранением выявленных нарушений, руководитель будет нести всю полноту ответственности (вплоть до уголовной).

Административная ответственность контролеров

Устанавливается административная ответственность контролеров за совершение грубых нарушений при проведении проверок (невнесение записи о проведении проверки в книгу учета проверок, отсутствие оснований для проведения проверки и другое). За совершение подобных деяний предусматривается наложение на должностное лицо контролирующего (надзорного) органа штрафа до 30 базовых величин.

Создание межведомственного совета

При Комитете государственного контроля предусматривается создание Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, основной задачей которого будет анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности в республике. При выявлении негативных тенденций в работе контролирующих органов Межведомственный совет будет уполномочен выносить рекомендации об устранении нарушений. В случае, если данные рекомендации не будут выполнены контролирующими органами, соответствующая информация будет доводиться до сведения правительства и главы государства.

Реформа системы ведомственного контроля

Реформируется система ведомственного контроля с переориентацией данных служб на проведение анализа (аудита) и принятие мер по повышению эффективности деятельности предприятия. По сути, эти службы станут для государственных органов, включая исполкомы, инструментами реализации полномочий собственника для обеспечения эффективности работы подчиненных организаций.

Сокращение вдвое числа сфер контрольной деятельности

Будет также оптимизирован перечень контролирующих (надзорных) органов и сфер их деятельности, в результате которой полномочия на проведение проверок утратит треть контролеров, а число сфер контрольной (надзорной) деятельности сократится почти вдвое.

Реализация всех соответствующих положений позволит выстроить более рациональную систему государственного контроля, повысить прозрачность деятельности контролирующих (надзорных) органов, исключить излишнее, не обоснованное объективными причинами обременение субъектов хозяйствования проверочными мероприятиями.

Как сообщалось, принимая 22 сентября с докладом по проекту указа председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова, глава государства потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов. «Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок, сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть — пожалуйста, идите», — сказал Александр Лукашенко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Минтруда рассказали суть предложений об отцовском отпуске
Актер Джерард Батлер попал в аварию в Лос-Анджелесе
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Ученые услышали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
Павленский объяснил поджог здания Банка Франции
Трамп надеется на участие Хиллари Клинтон на выборах в 2020 году
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь