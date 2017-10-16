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18:35 (мск), источник: Publika.md

Замминистра финансов Мария Кэрэуш останется под арестом

Замминистра финансов Мария Кэрэуш, которую обвиняют в коррупции, останется под арестом. Апелляционная палата отклонила запрос защиты об ее освобождении.

Источник: Publika.md

Марию Кэрэуш и троих предпринимателей задержали шестого октября.

По данным следствия, она требовала у главы РКБ откат за выделенные на ремонт отделения больницы 15 миллионов леев, а также настаивала, чтобы тендер на проведение ремонтных работ выиграла конкретная фирма.

Марии Кэрэуш грозит почти полмиллиона леев штрафа и до 15 лет тюрьмы.

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