Киртоакэ не зарегистрировали кандидатом на референдуме

Источник: Sputnik.md

Об этом заявил в понедельник вице-председатель электорального совета избирательного округа муниципия Кишинэу Виталие Мирон.

Члены Совета не смогли в понедельник сами принять подобное решение. За регистрацию Киртоакэ, который подал документы как физическое лицо, проголосовали всего трое из девяти присутствовавших, против выступили двое, а воздержались еще четверо. Для того, чтобы решение было одобрено, необходимы по меньшей мере голоса шести человек.

«Мы подчиняемся ЦИКу и должны руководствоваться его решением. Как зампредседателя подал запрос в Центризбирком, чтобы получить разъяснение, как мы должны поступить в этом случае. Будет назначено еще одно чрезвычайное заседание электорального совета после того, как мы получим ответ от ЦИК», — сказал Мирон.

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

В октябре члены Центральной избирательной комиссии проголосовали за создание избирательного округа для проведения местного референдума. Его границы соответствуют границам административно-территориальной единицы, предусмотренным законом об административно-территориальном делении Республики Молдова.