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19:10 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана принял главу Чечни

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 октября принял главу Чечни Рамзана Кадырова, который прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.

Источник: Uzdaily.uz

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Узбекистана с Чечней.

Стороны уделили особое внимание вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Рамзан Кадыров подчеркнул свою готовность активно участвовать в развитии и укреплении взаимовыгодных и многоплановых связей между двумя странами.

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