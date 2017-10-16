Президент Узбекистана принял главу Чечни
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 октября принял главу Чечни Рамзана Кадырова, который прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 октября принял главу Чечни Рамзана Кадырова, который прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Узбекистана с Чечней.
Стороны уделили особое внимание вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и
Рамзан Кадыров подчеркнул свою готовность активно участвовать в развитии и укреплении взаимовыгодных и многоплановых связей между двумя странами.