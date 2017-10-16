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20:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Иракский спецназ взял под контроль Киркук

Подразделения иракской армии взяли под контроль город Киркук. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Бойцы спецназа в сопровождении колонны бронетехники вошли в центр города днем, 16 октября. Не встретив никакого сопротивления, солдаты заняли здание администрации и подняли над ним флаг Ирака. Наступающих приветствовали местные жители, враждебно настроенные к контролировавшим Киркук курдам.

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Ранее 16 октября сообщалось, что иракские военные захватили аэропорт, военный аэродром и несколько нефтяных месторождений в окрестностях города.

25 сентября иракские курды проголосовали на референдуме за создание независимого государства. Проведение данного плебисцита вызвало негативную реакцию в Багдаде. 27 сентября парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию.

Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что город никогда не входил в состав Курдистана.

Между силами Ирака и курдами в Киркуке произошли столкновения
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07:42 (мск)© Ньюстюб
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