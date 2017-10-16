Иракский спецназ взял под контроль Киркук
Подразделения иракской армии взяли под контроль город Киркук. Об этом сообщает Reuters.
Подразделения иракской армии взяли под контроль город Киркук. Об этом сообщает Reuters.
Бойцы спецназа в сопровождении колонны бронетехники вошли в центр города днем, 16 октября. Не встретив никакого сопротивления, солдаты заняли здание администрации и подняли над ним флаг Ирака. Наступающих приветствовали местные жители, враждебно настроенные к контролировавшим Киркук курдам.
Ранее 16 октября сообщалось, что иракские военные захватили аэропорт, военный аэродром и несколько нефтяных месторождений в окрестностях города.
25 сентября иракские курды проголосовали на референдуме за создание независимого государства. Проведение данного плебисцита вызвало негативную реакцию в Багдаде. 27 сентября парламент Ирака обратился к
Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что город никогда не входил в состав Курдистана.