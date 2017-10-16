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19:26 (мск), источник: Интерфакс

Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Операция в Сирии идет к завершению, есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник в ходе встречи с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

Источник: РИА "Новости"

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — сказал Шойгу.

Он отметил, что вопросов накопилось много и сегодня будет что обсудить. «Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», — сказал Шойгу.

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О скором окончании войны в Сирии Сергей Шойгу докладывал в Госдуме в феврале этого года. Он заявил, что российские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны.

«Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа», — сказал тогда министр обороны.

По решению президента РФ Владимира Путина с 15 марта из Сирии был начат вывод части российской авиагруппировки, поскольку поставленная перед Минобороны задача выполнена. Президент при этом заявил, что пункты базирования российских Вооруженных сил в Тартусе и Хмеймиме будут функционировать в прежнем режиме и должны быть надежно защищены с суши, моря и воздуха.

Министерство обороны РФ: более 92% территории Сирии освобождено от боевиков ИГ
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13 октября© Ньюстюб
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