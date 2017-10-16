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20:05 (мск), источник: Интерфакс

Большинство россиян оказались не готовы к женщине-президенту

16% высказались против самого участия женщин в выборах главы государства.

Источник: Reuters

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Большинство россиян (71%) поддерживают участие женщин в политике, 24% выступают против этого, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

По данным социологов, 60% россиян хотели бы вы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. Противоположной позиции придерживается 31% респондентов. Затруднились ответить 8% участников опроса, проведенного 15—19 сентября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

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Между тем лишь 34% россиян хотели бы, чтобы в ближайшие 10−15 лет президентом РФ стала женщина, каждый второй (53%) этого не хочет, а 14% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос, кто из современных российских женщин-политиков, государственных и общественных деятелей, мог бы возглавить Россию, 32% сказали, что таких женщин в стране нет. Еще 16% выступили против участия женщин в президентских выборах.

Кроме того, 39% россиян не смогли назвать имя женщины-политика, которая могла бы стать президентом РФ. Остальные респонденты упомянули спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко (6,1%), политика Ирину Хакамаду (1,4%) и официального представителя МИД РФ Марию Захарову (1%).

В целом каждый второй (52%) считает, что сейчас у мужчин есть больше шансов добиться продвижения по службе, чем у женщин. В обратном уверены лишь 3% опрошенных. О том, что шансы примерно равны, сказали 42% россиян.

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