Большинство россиян оказались не готовы к женщине-президенту
16% высказались против самого участия женщин в выборах главы государства.
16% высказались против самого участия женщин в выборах главы государства.
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Большинство россиян (71%) поддерживают участие женщин в политике, 24% выступают против этого, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
По данным социологов, 60% россиян хотели бы вы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. Противоположной позиции придерживается 31% респондентов. Затруднились ответить 8% участников опроса, проведенного
Отвечая на вопрос, кто из современных российских
Кроме того, 39% россиян не смогли назвать имя
В целом каждый второй (52%) считает, что сейчас у мужчин есть больше шансов добиться продвижения по службе, чем у женщин. В обратном уверены лишь 3% опрошенных. О том, что шансы примерно равны, сказали 42% россиян.