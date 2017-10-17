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09:33 (мск), источник: Новости Воронежа

Губернатор Алексей Гордеев заявил о готовности уволить тех, из-за кого на социальных объектах не хватает угля

В понедельник, 16 октября 2017 года, на еженедельном оперативном совещании в правительстве Воронежской области губернатору доложили о готовности региона к отопительному сезону 2017−2018 годов.

Источник: govvrn.ru

Во всех муниципальных образованиях стартовал отопительный сезон с 1 по 7 октября 2017-го. Батареи горячие уже на всех социальных объектах области. Об этом сообщил замдпредседателя регионального правительства Виталий Шабалатов.

По словам чиновника, акты готовности в отопительному сезону все муниципальные образования должны получить акты готовности до 15 ноября. По данным на 13 октября, как сообщают в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора, паспорта готовности есть у 84 процентов котельных. Год назад в это время паспорта готовности имелись у 65 процентов котельных.
Сейчас идет активная работа по подписанию документов о готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2017−2018 годов. Такие организации акты и паспорта готовности должны получить до 1 ноября 2017 года.

Мэр Воронежа Александр Гусев сообщил о ситуации в областном центре. Паспорта готовности получили 99,8 процента многоквартирных домов. Только два дома не готовы. Произошло это из-за проведения капремонта. На все объекты социальный сферы, а их в общей сложности 493, тепло подали в течение двух первых недель.

Что мешает подаче тепла? Градоначальник назвал две причины:

 — не соблюдение сроков по капитальному ремонту систем отопления;
— высокий процент изношенности внешних трубопроводов систем отопления.

На сегодняшний день 23 многоквартирных дома из-за устранения порывов остаются без тепла.

Глава региона уровень готовности Воронежской области к отопительному сезону оценил положительно. Однако имеются проблемы. В их числе — неполная обеспеченность объектов социальной сферы углем. Речь идет Борском психоневрологическом интернате в Павловском районе и Оробинском психоневрологическом интернате в Верхнемамонском. Первый углем обеспечен на 82 процента от потребности, а второй — и вовсе на 27 процентов. В целом же по данным на 13 октября 2017 года в регионе заготовили более 2,1 тысячи тонн угля при потребности в 3,4 тысячи тонн.

Алексей Гордеев поручил не только разобраться в причинах нехватки угля в данных учреждениях, но и представить список лиц, ответственных за обеспечение социальных объектов топливом.

Доложить мне лично с перечислением виновных, и я приму соответствующие кадровые решения. Нужно привлекать людей к ответственности. Складывается впечатление, что никто не знает, что каждый год наступает зима.
Алексей Гордеев

Кроме того, глава региона обратил внимание на сохраняющуюся задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками. По данным на 1 ноября 2017 года, в целом по области просроченная задолженность предприятий ЖКХ составляет чуть более миллиарда рублей. По сравнению с началом текущего года задолженность за газ снижена на 48,4 процента, за электроэнергию — на 1 процент. Алексей Гордеев напомнил соответствующим структурам о необходимости активизировать работу с предприятиями и увеличить темпы погашения.

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