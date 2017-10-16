Сергей Аксёнов посетил Государственный архив Республики Крым

По его информации, на данный момент в архиве находится 1,5 млн. документов. Сохранились документы, которым порядка 200 лет. Самым старшим экземплярам — 400 лет, они касаются периода ханства. Также в архиве хранится большое количество документов, свидетельствующих о принадлежности Крыма к России.

Во время осмотра Главе Крыма продемонстрировали карту Таврической губернии середины XIX века. Также Олег Лобов отметил, что на 2018 год на капитальный ремонт учреждения выделено 200 млн. рублей. Начальник Государственной архивной службы РК поблагодарил руководство Крыма за поддержку. Сергей Аксёнов выступил с инициативой организовать в городах Крыма выставки для школьников об истории населённых пунктов и традициях с целью повышения уровня знаний крымской молодёжи.

Надо показать ребятам документы, доказывающие, что Крым всегда был российским, чтобы никто не паразитировал на этой теме. Необходимо подумать, как со школами организовать эту работу, обсудим этот вопрос с министром образования, науки и молодёжи Крыма Натальей Гончаровой. Знание своей истории и традиций — сильная вещь для любого человека, — сказал Глава Крыма. Сергей Аксёнов поблагодарил работников архива и их предшественников за то, что они хранили, в том числе в тяжёлые времена, большое количество документов, многие из которых дошли до нашего времени.