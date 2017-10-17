Двум воронежским депутатам, не предоставившим сведения о доходах, досрочно прекратили полномочия
В понедельник, 16 октября 2017 года, стало известно о прекращении полномочий двух депутатов в Семилукском районе.
В понедельник, 16 октября 2017 года, стало известно о прекращении полномочий двух депутатов в Семилукском районе.
Прокуратура проводила проверку, как исполняются требования закона о противодействии коррупции. И выяснилось, что два избранника Совета народных депутатов Семилукского муниципального района нарушили закон. Вопреки требованию предоставить сведения о доходах, расходах и об имуществе за 2016 года, они этого не сделали.
«Прокурор внес в Совет требование досрочно прекратить полномочия депутатов», — отметили в ведомстве.
Состоялась сессия Совета. На ней рассмотрели акт прокурорского реагирования. Его удовлетворили. Полномочия двух депутатов прекращены.