Двум воронежским депутатам, не предоставившим сведения о доходах, досрочно прекратили полномочия

Прокуратура проводила проверку, как исполняются требования закона о противодействии коррупции. И выяснилось, что два избранника Совета народных депутатов Семилукского муниципального района нарушили закон. Вопреки требованию предоставить сведения о доходах, расходах и об имуществе за 2016 года, они этого не сделали.