Ни сил, ни средств: депутатам парламента Приморья рассказали, почему горят леса

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 октября, PrimaMedia.

Районам Приморского края для борьбы с лесными пожарами не хватает лицензированных огнеборцев, нет возможности прокладывать минерализованные полосы, не хватает оборудования, чтобы вовремя увидеть очаг, и техники — чтобы оперативно отреагировать. Об этом на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию депутатам Законодательного собрания Приморского края рассказали чиновники департамента лесного хозяйства и представители администраций муниципалитетов, сообщает ИА PrimaMedia.

Отчет об организации противопожарных мероприятий в Приморском крае парламентариям представил директор департамента лесного хозяйства Дмитрий Рыбин. Он сообщил, что в 2017 году на территории региона зарегистрировано 307 очагов пожаров, это почти в два раза больше, чем в 2016 году. Общая площадь горящих лесов за 10 месяцев этого года уже составила 32,6 тысячи Га, в то время как за весь 2016 год — 4,4 тысячи Га.

В первый день обнаружения было ликвидировано 83% очагов (в 2016 году — 97%). При этом половина всех пожаров — результат перехода неконтролируемых палов с используемых земель, половина — хозяйственная деятельность населения, неосторожное обращение с огнем при отдыхе и сборе дикоросов, сельскохозяйственные палы.

В настоящее время полномочия по тушению лесных пожаров целиком переданы КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов». 90% финансирования ее деятельности проходит за счет федерального бюджета. Деньги распределяет Рослесхоз. Однако, по утверждению департамента, средств катастрофически не хватает. Так, в 2017 году на мероприятия по тушению пожаров и охраны лесов выделено 129,9 млн рублей. Из них — только 3,7 млн рублей предназначены для непосредственной борьбы с огнем. Остальное — на систему обнаружения и учета пожаров, противопожарное обустройство лесов и их воспроизведение.

Специалисты говорят, что неоднократно запрашивали в Рослесхозе возможность дополнительного финансирования противопожарной деятельности, а также право перераспределить поступающие средства с мониторинга — на борьбу с огнем. Федералы одобрили только перераспределение в размере 2,5 млн рублей.

Из краевого бюджета КГБУ «Приморская авиабаза» также получила финансирование — 12 млн рублей. Деньги направлены на покупку четырех квадрациклов, моторной лодки и трактора, а также на проведение тренировок работников парашютно-десатной пожарной службы и обучение летчика-наблюдателя.

Как сообщили специалисты департамента, в 2017 году было построено 36,8 км лесных дорог, предназначенных для лесов от пожаров, реконструировано 352,5 км лесных дорог, 372,4 км минерализованных полос, проведены профилактические выжигания на общей площади 4,2 тысячи Га.

При этом департамент заявляет: отрасль испытывает колоссальный дефицит финансирования. В общей сложности краевым лесным пожарным не хватает 408,8 млн рублей — для постоянного авиапатрулирования, своевременного обнаружения очагов и оперативного их тушения. Запросы на дополнительное финансирование Рослесхоз не удовлетворяет.

Своим видением проблемы с депутатами поделились представители администраций районов края.

«Из года в год мы обсуждаем эту проблему, но она так и стоит на месте — количество лесных пожаров не уменьшается. Пожары тушат люди. Нужно увеличивать количество людей и техники. У нас 459 тысяч Га и на всю эту территорию всего 18 лесничих с помощниками. О чем мы можем говорить, о какой безопасности? Необходимо увеличивать материально-техническую базу. Также мы на крайнем совещании с лесничеством столкнулись с такой проблемой — по кадастровым картам у них одни границы, у нас — другие. Мы не можем определить границу минерализованных защитных полос по границам населенных пунктов. Это все та же проблема лесоустройства, которое мы в крае никак не можем провести», — прокомментировал ситуацию и.о. главы Партизанского района Лев Хамхоев.

Первый заместитель главы Пограничного района Александр Степанов сообщил, что по результатам спутникового наблюдения на его территории ежедневно фиксируется от двух до 15 термических аномалий в лесах. Каждый случай отрабатывается, однако не своевременно — сил и средств для этого не хватает.

«На сегодняшний день у нас одна пожарно-техническая станция, одна единица техники и пять человек. Как мы можем говорить об оперативности? Можем привлекать только специализированных пожарных. Всех остальных использовать нельзя, если что-то случится — за это уголовная ответственность. Наши силы и средства не позволяют оперативно реагировать. При этом площади лесных пожаров из года в год увеличиваются. На наш взгляд, это проблема всего края, да и всей страны. Мы видим, что творится. Хотелось бы, чтобы были приняты меры. Основной причиной увеличения лесных пожаров является слабая материально-техническая оснащенность учреждения. Я подчеркну — земли в федеральной собственности. Как вывод — время реагирования на пожары резко увеличивается, как и площади пожаров. Сначала пожар на одном гектаре, через три часа его площадь увеличивается даже не в разы, а кратно. Ветер сильный. Еще одна проблема — с 2013 у арендаторов исключили пункт обязанность тушить пожары на своих территориях. В предыдущих договорах он был», — прокомментировал Александр Степанов.

Он добавил, что до 2006 года на территории Пограничного района действовали лесничества. Каждый из 280 лесных кварталов опахивался, наносились минерализованные полосы. И площади пожаров были значительно меньше. В 2017 году таких работ на территории района не велось.

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию депутат Евгений Зотов сообщил, что всю полученную информацию парламентарии доведут до сведению врио губернатора Андрея Тарасенко.

«Первая проблема — это отсутствие специализированных людей, которые имеют лицензию для тушения, второе — отсутствие техники и оборудования, третье — отсутствие средств, чтобы вовремя увидеть, где этот пожар находится и куда нужно направлять силы. Нужно определенное количество летных часов. Потому что когда через двое суток на пожар приезжают 15 человек, а там оказывается, что нужно уже не 15, а 150 человек. Потому что сухая погода, ветер — пожар распространяется. Это как с человеком — есть определенный «золотой час», в который необходимо оказать помощь, так и с пожарами. Вот увидели — и нужно через пять часов быть там. А для этого не хватает ни сил, ни средств, — прокомментировал Евгений Зотов.