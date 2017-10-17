Владимир Путин дал важные поручения по Дальнему Востоку
Грядущие изменения коснутся каждого жителя округа без исключения.
Грядущие изменения коснутся каждого жителя округа без исключения.
Владимир Путин дал ряд важных поручений по Дальнему Востоку. Они коснулись авиаперелётов, дальневосточного гектара, режима свободного порта, строительства финансового центра во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На официальном сайте Кремля появился список поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета. Большая их часть напрямую коснулась дальневосточников.
Так, до 31 декабря 2017 года Путин поручил правительству распространить режим свободного порта Владивостока на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе.
До 1 февраля 2018 года президент обязал проработать вопрос о предоставлении дальневосточного гектара гражданам, проживающим за рубежом, при условии получения ими гражданства Российской Федерации в установленном порядке.
Кроме того, правительство должно проработать вопрос строительства объектов второй очереди развития ДВФУ на острове Русский и формирования международного
Правительству совместно с Банком России глава государства до 1 марта 2018 года разработать предложения по созданию в свободном порту Владивосток регионального финансового центра, обеспечивающего конкурентоспособные в масштабе АТР условия осуществления финансовой деятельности.
Кроме того, правительство со всеми дальневосточными регионами до 1 ноября текущего года должны будут определиться с планами