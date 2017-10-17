Владимир Путин дал важные поручения по Дальнему Востоку

До 1 февраля 2018 года президент обязал проработать вопрос о предоставлении дальневосточного гектара гражданам, проживающим за рубежом, при условии получения ими гражданства Российской Федерации в установленном порядке.

Кроме того, правительство должно проработать вопрос строительства объектов второй очереди развития ДВФУ на острове Русский и формирования международного научно-образовательного и технологического кластера, а также университетского городка мирового уровня.