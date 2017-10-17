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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

Владимир Путин дал важные поручения по Дальнему Востоку

Грядущие изменения коснутся каждого жителя округа без исключения.

Источник: Восток Медиа

Владимир Путин дал ряд важных поручений по Дальнему Востоку. Они коснулись авиаперелётов, дальневосточного гектара, режима свободного порта, строительства финансового центра во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На официальном сайте Кремля появился список поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета. Большая их часть напрямую коснулась дальневосточников.

Так, до 31 декабря 2017 года Путин поручил правительству распространить режим свободного порта Владивостока на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе.

До 1 февраля 2018 года президент обязал проработать вопрос о предоставлении дальневосточного гектара гражданам, проживающим за рубежом, при условии получения ими гражданства Российской Федерации в установленном порядке.

Кроме того, правительство должно проработать вопрос строительства объектов второй очереди развития ДВФУ на острове Русский и формирования международного научно-образовательного и технологического кластера, а также университетского городка мирового уровня.

Поручения президента коснулись также транспортной сферы. Путин заявил о готовности выделить дополнительный бюджет на предоставление в течение всего года авиасубсидий для воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации и на реализацию мероприятий по строительству новых пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа.

Правительству совместно с Банком России глава государства до 1 марта 2018 года разработать предложения по созданию в свободном порту Владивосток регионального финансового центра, обеспечивающего конкурентоспособные в масштабе АТР условия осуществления финансовой деятельности.

Кроме того, правительство со всеми дальневосточными регионами до 1 ноября текущего года должны будут определиться с планами социально-экономического развития субъектов.

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