Путина тревожит владивостокское правосудие

Источник: AP 2017

Предполагается, что данный институт будет рассматривать споры между инвесторами в СПВ, затем данная практика может быть распространена на территории опережающего развития и, возможно, другие особые экономические зоны.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России сформировано хорошее законодательство, но существует серьезная проблема с правоприменительной практикой, а суды не всегда бывают объективными.

«Суды должны быть абсолютно независимые, обладающие серьезным корпусом профессиональных судей. У нас сложные экономические дела, а судьи зачастую не обладают необходимым уровнем знаний», — сказал Титов.

Ранее о необходимости разработки комплекса мер по защите прав инвесторов говорили на совместной коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Генеральной прокуратуры. Глава минвостокразвития Александр Галушка заявил об избыточном давлении на предпринимателей со стороны надзорных органов и привел «антирейтинг» контролирующих органов, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем заняли налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор — пишет минвостокразвития.