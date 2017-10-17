Путина тревожит владивостокское правосудие
Президент Владимир Путин поручил в срок до 1 марта 2018 года представить предложения по созданию в Свободном порту Владивосток (СПВ) специализированного финансового суда, сообщает Deita.ru.
Президент Владимир Путин поручил в срок до 1 марта 2018 года представить предложения по созданию в Свободном порту Владивосток (СПВ) специализированного финансового суда, сообщает Deita.ru.
Предполагается, что данный институт будет рассматривать споры между инвесторами в СПВ, затем данная практика может быть распространена на территории опережающего развития и, возможно, другие особые экономические зоны.
По мнению
«Суды должны быть абсолютно независимые, обладающие серьезным корпусом профессиональных судей. У нас сложные экономические дела, а судьи зачастую не обладают необходимым уровнем знаний», — сказал Титов.
Ранее о необходимости разработки комплекса мер по защите прав инвесторов говорили на совместной коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Генеральной прокуратуры. Глава минвостокразвития Александр Галушка заявил об избыточном давлении на предпринимателей со стороны надзорных органов и привел «антирейтинг» контролирующих органов, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем заняли налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор — пишет минвостокразвития.
Михаил Грач.