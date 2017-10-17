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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Путина тревожит владивостокское правосудие

Президент Владимир Путин поручил в срок до 1 марта 2018 года представить предложения по созданию в Свободном порту Владивосток (СПВ) специализированного финансового суда, сообщает Deita.ru.

Источник: AP 2017

Предполагается, что данный институт будет рассматривать споры между инвесторами в СПВ, затем данная практика может быть распространена на территории опережающего развития и, возможно, другие особые экономические зоны.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России сформировано хорошее законодательство, но существует серьезная проблема с правоприменительной практикой, а суды не всегда бывают объективными.

«Суды должны быть абсолютно независимые, обладающие серьезным корпусом профессиональных судей. У нас сложные экономические дела, а судьи зачастую не обладают необходимым уровнем знаний», — сказал Титов.

Ранее о необходимости разработки комплекса мер по защите прав инвесторов говорили на совместной коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Генеральной прокуратуры. Глава минвостокразвития Александр Галушка заявил об избыточном давлении на предпринимателей со стороны надзорных органов и привел «антирейтинг» контролирующих органов, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем заняли налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор — пишет минвостокразвития.

Михаил Грач.

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