Хабкрай — это круто: Вячеслав Шпорт отправил в полёт именной «Суперджет»

Источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края в ходе XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов посетил экспо-павильон своего региона, расположенный в главном медиа-центре. Оттуда глава субъекта отправил открытку правительству края, совершил виртуальную экскурсию от Сочи до Шантар, а также запустил пассажирский лайнер Superjet-100 с авторским дизайном, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Губернатор, как писало агентство, прибыл в Сочи, чтобы поучаствовать в церемонии открытия ВФМС-2017, а также поддержать делегацию молодёжи Хабаровского края, с которой встретился в понедельник, 16 октября. В этот же день он посетил презентационный павильон региона и решил опробовать лично все его технологические решения.

«Я посмотрел сегодня несколько павильонов — имею опыт посещения выставок мирового класса: инновационных, промышленных. Наш край представлен достойно, могу с уверенностью это сказать. Не могу сказать, лучше или хуже других регионов, поскольку я не жюри, но наши ребята хорошо поработали — люди могут посмотреть, что мы умеем делать. Всё, что в мире считается современным, в Хабаровском крае есть. И самое главное, что у нас есть люди, которые могут превращать идеи в натуральный продукт», — поделился Вячеслав Шпорт.

Губернатор с помощью 3D-технологии совершил популярное у гостей Всемирного фестиваля путешествие из Сочи до Шантарских островов, посетив по пути дальневосточную столицу и промышленные предприятия Комсомольска-на-Амуре. Также он отправил в полёт смоделированный самолёт «Суперджет-100» с авторским дизайном. «Хабкрай — это круто», — написал на крыльях и фюзеляже лайнера глава региона. В завершение визита он отправил почтовую открытку с пейзажем из Хабаровского края, адресовав её на адрес правительства субъекта.