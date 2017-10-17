Хабкрай — это круто: Вячеслав Шпорт отправил в полёт именной «Суперджет»
Губернатор осмотрел представленный на ВФМС-2017 павильон Хабаровского края.
Губернатор осмотрел представленный на ВФМС-2017 павильон Хабаровского края.
Губернатор Хабаровского края в ходе XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов посетил
Губернатор, как писало агентство, прибыл в Сочи, чтобы поучаствовать в церемонии открытия ВФМС-2017, а также поддержать делегацию молодёжи Хабаровского края, с которой встретился в понедельник, 16 октября. В этот же день он посетил презентационный павильон региона и решил опробовать лично все его технологические решения.
«Я посмотрел сегодня несколько павильонов — имею опыт посещения выставок мирового класса: инновационных, промышленных. Наш край представлен достойно, могу с уверенностью это сказать. Не могу сказать, лучше или хуже других регионов, поскольку я не жюри, но наши ребята хорошо поработали — люди могут посмотреть, что мы умеем делать. Всё, что в мире считается современным, в Хабаровском крае есть. И самое главное, что у нас есть люди, которые могут превращать идеи в натуральный продукт», — поделился Вячеслав Шпорт.
Губернатор с помощью 3D-технологии совершил популярное у гостей Всемирного фестиваля путешествие из Сочи до Шантарских островов, посетив по пути дальневосточную столицу и промышленные предприятия
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», павильон, представленный на Всемирном фестивале молодёжи и студентов, очаровал его гостей. В течение дня его посещают около тысячи человек. За продвинутые технологические решения представители Хабаровского края удостоились чести стать частью челленджа, запущенного другим российским регионом — Нижегородской областью. Дальневосточники получили одну из трёх матрёшек с посылом отправить её в кругосветное путешествие, передавая делегациям из других регионов или стран.