Андрей Тарасенко снял «Хаятт» на Бурном с торгов
Российский аукционный дом (РАД) отменил торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке, сообщает Deita. ru.
Российский аукционный дом (РАД) отменил торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке, сообщает Deita. ru.
Торги должны были состояться 9 ноября. Начальная цена — 4,1 млрд рублей, минимальная цена лота — 2,9 млрд рублей.
«Торги были отменены по инициативе администрации региона. Мы сожалеем о принятом решении. В течение года над объектом велась активная работа — переговоры с потенциальными инвесторами, презентации и
Важно учесть, что при строительстве отеля собственником, АО «Наш дом — Приморье», был взят кредит в размере 1,9 млрд рублей у Сбербанка, — сообщает Андрей Степаненко, генеральный директор РАД.
Сбербанк, с согласия которого актив выставляется на аукцион, согласовал в качестве минимальной цены продажи сумму, равную 2,3 млрд. рублей. Именно в эту сумму банк оценил Hyatt в момент выдачи упомянутого кредита.
Решение принято администрацией Приморского края.
Общая «стоимость» нарушений — около миллиарда рублей. В них входят некачественные работы (около 170 млн) на Корабельной набережной, плохая кровля (12 млн), переделка дефектов (22 млн) и другие нарушения.
Тем не менее, работы были приняты и оплачены. В 2014 году стройка и вовсе была заморожена, а позднее «Хаятт» на мысе Бурном выставили на продажу.
Андрей Тарасенко, инспектируя гостиницы сразу после назначения, охарактеризовал увиденное кратко: «Я в шоке». Новый глава Приморья сказал, что видел подобное «только в девяностые», когда стройка велась без необходимой документации и согласований. Выставлять на продажу объект, в который закуплено все, вплоть до столовых приборов, он считает недопустимым после того, как в строительство вложено столько бюджетных средств.
Василий Кучин.