Андрей Тарасенко снял «Хаятт» на Бурном с торгов

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Торги должны были состояться 9 ноября. Начальная цена — 4,1 млрд рублей, минимальная цена лота — 2,9 млрд рублей.

«Торги были отменены по инициативе администрации региона. Мы сожалеем о принятом решении. В течение года над объектом велась активная работа — переговоры с потенциальными инвесторами, презентации и роуд-шоу на международных выставках. На актив были потенциальные инвесторы, и т. ч. из азиатских стран. Актив дорогостоящий, этим объясняется длительность переговоров с ними.

Важно учесть, что при строительстве отеля собственником, АО «Наш дом — Приморье», был взят кредит в размере 1,9 млрд рублей у Сбербанка, — сообщает Андрей Степаненко, генеральный директор РАД.

Сбербанк, с согласия которого актив выставляется на аукцион, согласовал в качестве минимальной цены продажи сумму, равную 2,3 млрд. рублей. Именно в эту сумму банк оценил Hyatt в момент выдачи упомянутого кредита.

Решение принято администрацией Приморского края.

Напомним, информация о нарушениях при строительстве была направлена прокуратурой временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края для принятия мер в пределах предоставленных полномочий.

Общая «стоимость» нарушений — около миллиарда рублей. В них входят некачественные работы (около 170 млн) на Корабельной набережной, плохая кровля (12 млн), переделка дефектов (22 млн) и другие нарушения.

Тем не менее, работы были приняты и оплачены. В 2014 году стройка и вовсе была заморожена, а позднее «Хаятт» на мысе Бурном выставили на продажу.

Андрей Тарасенко, инспектируя гостиницы сразу после назначения, охарактеризовал увиденное кратко: «Я в шоке». Новый глава Приморья сказал, что видел подобное «только в девяностые», когда стройка велась без необходимой документации и согласований. Выставлять на продажу объект, в который закуплено все, вплоть до столовых приборов, он считает недопустимым после того, как в строительство вложено столько бюджетных средств.