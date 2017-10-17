Ядерная война может начаться в любой момент, заявили в КНДР

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ООН, 17 окт — РИА Новости. КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, однако намерена сохранять свой арсенал, пока им обладают США, заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен, добавив, что ядерная война «может начаться в любой момент».

Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, дипломат высказался в поддержку принятой в июле Конвенции о полном запрете ядерного оружия, а также заявил, что против документа выступает Вашингтон.

КНДР последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению. Ким Ин Рен Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН

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Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, «является оправданной мерой по самозащите». «Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время», — подчеркнул представитель КНДР. «Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент», — добавил он.

«Пока враждебная линия и ядерная угроза со стороны США не будут полностью искоренены, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути», — заверил дипломат. В этом году, по его словам, КНДР «прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны» и теперь обладает «различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет».

Вся территория США находится в зоне (полета — ред.) наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания. Ким Ин Рен Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН